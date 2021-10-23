سعر الدولار اليوم السبت 23-10-2021 فى البنوك المصرية

نستعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار اليوم السبت 23-10-2021 في البنوك المصرية، حيث يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، في البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، حالة من الاستقرار رغم انخفاض السعر بمعدل قرش واحد، حيث بلغ سعر الدولار 15.70 جنيه مصري، خلال تعاملات اليوم، في ظل توفير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي، لسد حاجة السوق المصرفي ومطالب العملاء من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المختلفة.

سعر الدولار اليوم السبت 23-10-2021 في البنوك المصرية

في نفس السياق، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استمرار معدلات الطلب على الدولار الأمريكي في وضعها الطبيعي؛ نتيجة للأوضاع الاقتصادية الحالية، ووجود فائض من العملة، وتدفقات المصريين العاملين في الخارج، مما أدى إلى توفير احتياجات المتعاملين وراغبي بيع وشراء الدولار.

سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب أخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

أيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.75 للشراء بينما سجل 15.65 للبيع جنيه.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIBمقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي

في نفس السياق، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

أيضا شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

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سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم

فى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصري، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

كذلك حافظ سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.