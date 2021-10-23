الأحد.. افتتاح ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى بالمتحف القومى للحضارة

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدورة الثالثة لملتقى المسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل يوم الأحد 24 أكتوبر بالمتحف القومي للحضارة في الساعة السابعة مساءً، في الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ أكتوبر الجاري.



دورة الملتقى هذا العام تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم، ويشهد حفل الافتتاح حضور اللجنة العليا للملتقى وعلى رأسها الدكتور حسام بدراوي والفنانة سميرة عبد العزيز، والنائبة بمجلس النواب الكاتبة ضحي عاصي.

يكرم المهرجان هذا العام مجموعة من الفنانين والنجوم على رأسهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة شيرين، الفنان فتحي عبد الوهاب

والمخرج تامر كرم، والكاتب الإماراتي عبد الله مسعود.



يشارك الملتقى في دورته الثالثة ١٢ عرضا مسرحيا، ١٠ عروض منها ضمن المسابقة الرسمية للملتقى، من دول مصر وتونس وعمان والمغرب وروسيا، حيث تشارك من مصر جامعة عين شمس بعرضين مسرحيين، وجامعة المنصورة بعرض واحد.

وتضم مسابقات الملتقى أيضا هذا العام كل من مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، ومسابقة حازم عزمي للنقد المسرحي، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات ضمن الإطار الفكري للملتقى.



تتكون لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية كل من النجم جمال سليمان من سوريا، والفنانة وفاء الحكيم من مصر، وسامي الزهراني من السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا.

وكانت قد أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة،مؤخراً إقامة الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض.

وقالت عبدالدايم في بيان صحفي: "تقرر فتح باب الاشتراك للناشرين بالدورة إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد 24 أكتوبر الجاري وحتي 18 نوفمبر المقبل".

وأضافت: "سيتم استيعاب كافة الناشرين الراغبين بالمشاركة فى هذه الدورة، ولأول مرة سيتم تخصيص قاعة لكتاب وأنشطة الطفل، تضم كافة الناشرين في هذا المجال والوسائل التعليمية والكتاب التعليمي المدرسي فضلا عن كافة الأنشطة الفنية والثقافية والفكرية والإبداعية في مجال الطفل".

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح أن المعرض سيشهد التوسع في قاعات العرض والبيع لتصل إلى خمس صالات الأولى والثانية للناشرين المصريين والثالثة هي صالة العرض الرئيسية والناشرين العرب والاجانب، بجانب المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي والرابعة لناشرين كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية إلى جانب الصالة الخامسة المخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل.