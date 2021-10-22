الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: معدلات البناء في 25 مدينة جديدة غير مسبوقة

النائب عرفة صالح
النائب عرفة صالح

قال النائب عرفه صالح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حجم البناء العصري المطابق للمواصفات، والذي تقدمه الدولة في المدن الجديدة، غير مسبوق ويتم بوتيرة متسارعة للغاية، موضحا أن هدف الدولة، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز 25 مدينة جديدة في أقرب وقت ممكن، وتوصيل جميع المرافق والبنية التحتية إليها. 

وأشار صالح في بيانه اليوم، إلى إنجاز وزارة الإسكان، نحو 85 ألف وحدة سكينة بمدينة أكتوبر الجديدة، رغم قصر عمرها فهى منشاة منذ 4 سنوات فقط، بما يؤكد على الوتيرة المتسارعة للبناء، وتقديمها لمنخفضي ومتوسطي الدخل. 

وكشف عضو مجلس النواب، أن استراتيجية الدولة في البناء تقوم على العمل على زيادة الرقعة العمرانية، من 7 إلى نحو 14% من إجمالي مساحة البلاد، في نحو 25 مدينة جديدة تم البدء في تنفيذها منذ عام 2014.

 واختتم النائب قائلا إن تقديم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ساهم في حل مشكلة الإسكان التي كانت مزمنة بالبلاد، ووفر عشرات الآلاف من فرص العمل، علاوة على انطلاق قاطرة التعمير والبناء في مختلف أرجاء ومحافظات مصر.

النائب عرفه صالح لجنة الإسكان مجلس النواب الدولة المصرية الرئيس السيسي المرافق

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