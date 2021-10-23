السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف علي التفاصيل

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تعرف بالتفاصيل على مواقيت الصلاة، اليوم السبت ٢٣ أكتوبر، في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلًا من محافطة القاهرة، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.

وتعرض «الدستور» علي قرائها مواقيت الصلاة اليوم السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٥

توقيت  الشروق       ٦:٠٢

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٩

توقيت آذان العصر   ٢:٥١

توقيت آذان المعرب  ٥:١٧

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٤

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٤١

توقيت  الشروق       ٦:٠٩

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٥

توقيت آذان العصر   ٢:٥٥

توقيت آذان المعرب  ٥:٣٠

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٩


مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء


توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٣

توقيت  الشروق       ٥:٥٠

توقيت آذان الظهر    ١١:٢٨

توقيت آذان العصر   ٢:٤٠

توقيت آذان المعرب  ٥:٠٥

توقيت آذان العشاء.  ٦:٢٢

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٩

توقيت  الشروق       ٥:٥٣

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٤

توقيت آذان العصر   ٢:٥٠

توقيت آذان المعرب  ٥:١٦

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٠


 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة آسوان

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٧

توقيت  الشروق       ٥:٥٠

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٣

توقيت آذان العصر   ٢:٤٩

توقيت آذان المعرب  ٥:١٥

توقيت آذان العشاء.  ٦:٢٩

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٠

توقيت  الشروق       ٥:٥٧

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٤

توقيت آذان العصر   ٢:٤٦

توقيت آذان المعرب  ٥:١١

توقيت آذان العشاء.  ٦:٢٩

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية


توقيت صلاة الفجر   ٤:٣١

توقيت  الشروق       ٥:٥٩

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٥

توقيت آذان العصر   ٢:٤٦.

توقيت آذان المعرب  ٥:١١

توقيت آذان العشاء. ٦:٢٩

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الغربية

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٦

توقيت  الشروق       ٦:٠٤

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٠

توقيت آذان العصر   ٢:٥١

توقيت آذان المعرب  ٥:١٦

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٤

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم السبت المحافظات المصرية توقيت صلاة الفجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يحذر من تصاعد إصابات كورونا وتدهور سريع للحالات

حريق داخل نادى الزهور بالتجمع الخامس (فيديو)

الحكم على «مغتصب غابة سينار» بالسجن 20 عامًا

السجون التونسية تعلق على معلومات عن صحة مخلوف وتهدد بملاحقة مروجى الشائعات

الجزائر: نلتزم بدعم عملية السلم فى مالى

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن أحد أنصار مادورو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الصمت الدولى على البناء الاستيطاني يجعله شريكًا فى تكريس «الأبرتايد»

«الأمم المتحدة»: قلقون حيال اعتبار إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية «إرهابية»

سارة شريف تكتب: ذكرى الجيش الأحمر