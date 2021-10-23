مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

تعرف علي التفاصيل

تعرف بالتفاصيل على مواقيت الصلاة، اليوم السبت ٢٣ أكتوبر، في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلًا من محافطة القاهرة، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.

وتعرض «الدستور» علي قرائها مواقيت الصلاة اليوم السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

توقيت صلاة الفجر ٤:٣٥

توقيت الشروق ٦:٠٢

توقيت آذان الظهر ١١:٣٩

توقيت آذان العصر ٢:٥١

توقيت آذان المعرب ٥:١٧

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٤

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

توقيت صلاة الفجر ٤:٤١

توقيت الشروق ٦:٠٩

توقيت آذان الظهر ١١:٤٥

توقيت آذان العصر ٢:٥٥

توقيت آذان المعرب ٥:٣٠

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٩



مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء



توقيت صلاة الفجر ٤:٢٣

توقيت الشروق ٥:٥٠

توقيت آذان الظهر ١١:٢٨

توقيت آذان العصر ٢:٤٠

توقيت آذان المعرب ٥:٠٥

توقيت آذان العشاء. ٦:٢٢

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٩

توقيت الشروق ٥:٥٣

توقيت آذان الظهر ١١:٣٤

توقيت آذان العصر ٢:٥٠

توقيت آذان المعرب ٥:١٦

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٠





مواقيت الصلاة اليوم في محافطة آسوان

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٧

توقيت الشروق ٥:٥٠

توقيت آذان الظهر ١١:٣٣

توقيت آذان العصر ٢:٤٩

توقيت آذان المعرب ٥:١٥

توقيت آذان العشاء. ٦:٢٩

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس

توقيت صلاة الفجر ٤:٣٠

توقيت الشروق ٥:٥٧

توقيت آذان الظهر ١١:٣٤

توقيت آذان العصر ٢:٤٦

توقيت آذان المعرب ٥:١١

توقيت آذان العشاء. ٦:٢٩

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية



توقيت صلاة الفجر ٤:٣١

توقيت الشروق ٥:٥٩

توقيت آذان الظهر ١١:٣٥

توقيت آذان العصر ٢:٤٦.

توقيت آذان المعرب ٥:١١

توقيت آذان العشاء. ٦:٢٩

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الغربية

توقيت صلاة الفجر ٤:٣٦

توقيت الشروق ٦:٠٤

توقيت آذان الظهر ١١:٤٠

توقيت آذان العصر ٢:٥١

توقيت آذان المعرب ٥:١٦

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٤