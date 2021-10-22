وزير الطيران المدني يتفقد مطاري القاهرة وشرم الشيخ

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى مطار القاهرة الدولى خلال جوله رافقه فيها المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وقد بدأ الوزير جولته بمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل بالمطار وتفقد منطقة الأسواق الحرة وكاونترات الجوزات واستراحة الخدمة المميزة للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار الجوالات التفقدية لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المطارات المصرية.

ثم أعقبها بولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولى، وكان في استقبالهما بالمطار اللواء نبيل الملاح مدير المطار وعدد من قيادات المطار.

وتفقدا استعدادات وجاهزية مطار شرم الشيخ لإستقبال الضيوف المشاركة في المؤتمرات والاحداث الإقليمية والدولية الهامة التى ستشهدها مدينة السلام خلال الفترة القادمة، كما تابعا انتظام التشغيل في صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار.

من ناحيته، وجه وزير الطيران بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر والوفود المشاركة في المؤتمرات بسهولة ويسر، كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات، وتابع أعمال التطوير التى تتم بالمطار، وكذا حرص على متابعة تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والوقائية بالمطار بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على المطارات المصرية.

وأشار منار إلى أن وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة تقدم التسهيلات اللازمة لزائرى مصر، حيث أن المطارات المصرية تعمل فى ضوء الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها وزارة الطيران خلال أوقات الذروة بإستضافة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الهامة من خلال تكوين فرق عمل مدربة على أعلى المستويات من جميع الجهات المعنية بالمطار وكذا التنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار من أجل تقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة في المؤتمرات.