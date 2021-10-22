الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الليبى: هناك تنسيق مع لجنة 5+5 بشأن إخراج المرتزقة من ليبيا

اللواء خالد المحجوب
اللواء خالد المحجوب

قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اليوم، إن هناك تنسيقًا مع لجنة 5+5 بشأن إخراج المرتزقة من ليبيا. 

وأضاف اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، في تصريحات له اليوم، إن عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا توقفت، لافتًا إلى أن هناك مجموعات مختلفة من المرتزقة في ليبيا غير السوريين.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن المجموعة الأولى من المراقبين تركز على وقف إطلاق النار ولاحقًا تراقب عملية سحب المرتزقة.

المرتزقة ليبيا تنسيق إخراج التوجيه

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