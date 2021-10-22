حضور كبير فى احتفالية نادى مدينتى للجولف للتوعية بسرطان الثدى

عطاالله: جولف مدينتي يستضيف الاحتفالية سنويًا في أكتوبر .. و"بهية" توجه الشكر لطلعت مصطفى

شهدت الاحتفالية التي نظمها نادي مدينتي للجولف اليوم الجمعة حضورًا كبيرًا من سكان مدينتي والرحاب وعدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في دعم مؤسسة بهية، بهدف التوعية بمرض سرطان الثدي والكشف المبكر عن المرض وسبل الوقاية منه.

وتضمنت الاحتفالية بطولة للجولف أقيمت على ملعب مدينتي ومحاضرات للتوعية بسبل الوقاية من مرض سرطان الثدي وطرق الكشف المبكر عنه إلى جانب عدد من الأنشطة الداعمة لأهداف مؤسسة بهية.

وأكد محمد عطاالله، ممثل المالك لمجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة حريصة على دعم محاربي السرطان، عبر الشراكة مع مؤسسة "بهية" وأن إدارة نادي جولف مدينتي، قررت تنظيم اليوم الخيري لدعم محاربي السرطان خلال شهر أكتوبر سنويًا، تزامنًا مع الاحتفالية العالمية خلال شهر أكتوبر من كل عام بالتوعية بمرض سرطان الثدي، مشيرًا إلى أهمية تنظيم هذه الفعاليات الخيرية ضمن استراتيجية المسئولية المجتمعية لمجموعة طلعت مصطفى لتوفير رعاية صحية مميزة للفئات الأولى بالرعاية.

ووجهت مؤسسة " بهية " الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على دعمها، حيث تم تخصيص جزء من رسوم الاشتراك في احتفالية نادي مدينتي للجولف لدعم مؤسسة "بهية" في أعمالها الخيرية.

وأعربت ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة " بهية "، عن سعادتها بالمشاركة في اليوم الخيري لنادي جولف مدينتي، بعدما لمست اهتمامًا كبيرًا من جانب المسئولين في مجموعة طلعت مصطفى على تقديم الدعم الكامل للمؤسسة.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى سجلًا وطنيًا حافلًا في مجال المسئولية المجتمعية، يمتد إلى كافة المجالات سواء التعليم والصحية والرياضة وغيرها، حتي بلغ حجم مساهماتها في هذا المجال 3 مليارات جنيه، إلى أن حصلت "طلعت مصطفى" على جائزة الاستدامة والمسئولية المجتمعية من " قمة مصر للأفضل" لعام ٢٠٢١.