رئيسة المفوضية الأوروبية: ارتفاع أسعار الطاقة وضع عالمى يثير القلق

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن ارتفاع أسعار الطاقة، أمر يثير قلق المستهلك وقطاع الأعمال، مؤكدة أنه "وضع عالمي".

وأضافت فون دير لايين - خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية "بروكسل" - أن الوضع "يحمل دروسًا" يجب تنفيذها، موضحة أنه "على المدى القصير هناك حاجة إلى دعم الفئات الضعيفة من المستهلكين والأعمال المعرضة بشدة للضرر"، وهو ما يفعله بالفعل الدول الأعضاء بالتكتل، التي من بينهم نحو 20 دولة اتخذت إجراءات أو أعلنت اتخاذ إجراءات بشأن هذا الصدد.

أما على المدى المتوسط والبعيد، فأشارت إلى أن المسئولين سيعملون على اتخاذ خطوات إضافية من أجل زيادة المرونة والاستقلالية، وأنه تمت الموافقة على بحث كيفية إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز، وأيضًا بحث إمكانية الشراء المشترك، كما أنه سيتم تكثيف جهود التواصل مع ممولين مختلفين بهدف التنوع، وسيتم العمل على الترابط.

ونوهت بأنه سيتم تقييم أداء أسواق الغاز والكهرباء وسيتم الإعلان عما سيتم التوصل إليه فيما يخص هذا الصدد في وقت لاحق العام الجاري عندما يُدرج الموضوع على أجندة المجلس الأوروبي.

وأكدت فون دير لايين الحاجة إلى مزيد من الطاقة المتجددة النظيفة، لاسيما مع الانخفاض بصورة كبيرة لسعر إنتاج الطاقة المتجددة التي تعد في الوقت الحالي أرخص بـ 10 مرات مما كانت عليه قبل عقد، من بينها طاقة الرياح التي تعد متقلبة لكنها أرخص بـ 50 بالمائة مما كانت عليه قبل عقد، كما أنها خالية من الكربون.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين إن القمة الأوروبية الأرخيرة ناقشت الوضع الحرج في أفغانستان، وحاجة الشعب الأفغاني الماسة في الوقت الحالي إلى الغذاء والمياه والمأوى وإمكانية وصول الرعاية الصحية لكل شخص.

وأشارت إلى أن أوروبا تتولى منصبًا قياديًا فيما يتعلق بجهود التضامن العالمية المتعلقة بأفغانستان، معلنة أنها قدمت حزمة من المساعدات لأفغانستان بقيمة مليار يورو مع تحديد الأولوية للاحتياجات الإنسانية.

كما شددت على الحاجة إلى التأكد من أنه يتم دعم النازحين الأفغان داخليًا أو في الدول المجاورة، مؤكدة أن ذلك ما يدعمه الاتحاد الأوروبي.

أما عن قضية الهجرة، فوصفتها بـ "الرئيسية" خلال المناقشات، معربة عن قلق القادة البالغ إزاء الوضع على الحدود البيلاروسية، وأن الأشخاص التي يستغلها رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، هم ضحايا ويجب مساعدتهم، وأنه لا يجب استغلال حياة أي شخص من أجل قضايا سياسية.