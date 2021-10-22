أمين «المصريين الأحرار»: الفترة المقبلة تحتاج لتعاون الجميع

وجهت أمين عام حزب المصريين الأحرار، الدكتورة هبة تراضى واصل، الشكر والتقدير لجميع أعضاء الهيئة العليا للحزب على ثقتهم فيها، قائلة إن الفترة المقبلة تحتاج لتعاون الجميع من أجل مصلحة الحزب ومصلحة مصر.

وأضافت واصل، أنه سيتم البناء على الماضى بأخذ الإيجابيات منه وترك السلبيات، مؤكدة أن المصريين الأحرار حزب كبير يعمل على أرض الواقع لخدمة جميع المصريين، دون النظر للحصول على المقاعد فى المجالس النيابية.

كان المستشار محمد عثمان، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية لحزب «المصريين الأحرار»، قد أعلن، مساء اليوم، أسماء الفائزين بعضوية المكتب السياسي للحزب بعد انتهاء التصويت وفرز الأصوات، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء الهيئة العليا 62 عضوًا، حضر منهم 45 عضوًا، بلغت الأصوات الصحيحة 44 صوتًا، والباطلة صوت واحد فقط.

وقال عثمان، إن الفائزين هم إسلام الغزولى وحصل على 44 صوتًا، وريمون ناجي حصل على 44 صوتًا، وعاطف لمعي حصل على 43 صوتًا، وحازم حسين حصل على 42 صوتًا، وإيريني عبدالملاك حصلت على 42 صوتًا، وناصر قطامش 41 صوتًا.