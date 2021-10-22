أفكار للتخلص من فوضى لعب الأطفال (صور)

يعاني الكثير من الآباء من عدم تنظيم غرفة الأطفال حيث يتطلب التنظيم الصحيح لفوضى غرفة الألعاب نظام ممتع لأطفالك و ويوفر إمكانية الوصول لكل شئ في نفس الوقت ونعرض لكم فيما يلي بعض الأفكار الملائمة لذلك.



أزل الألعاب القديمة المكسورة

تتمثل الخطوة الأولى لتنظيم غرفة اللعب بنجاح في تقليل مخزون الألعاب، لذلك قم بالتخلص من الألعاب المكسورة أو الألعاب المفقودة، ثم بعد ذلك ادعُ أطفالك إلى اللعب وإلغاء تشويش الألعاب التي تجاوزوها أو لم يعد يلعبوا بها، وفقا لموقع spruce.

اختر الحاويات الشفافة



من أفضل أفكار التخزين لغرف اللعب هي استخدام الحاويات الشفافة، كي يتسني لأطفالك رؤية محتويات الصناديق دون الحاجة إلى التخلص منها جميعًا عندما يبحثون عن لعب الأطفال.

كما أن تنظيم غرفة اللعب باستخدام صناديق أو سلال مفتوحة يجعل تنظيف الأطفال في نهاية اليوم أسهل وأسرع.

ضع الملصقات على اللعب

تأكد من استخدام الملصقات التي يمكن تغييرها أو إزالتها بسهولة حتى تتمكن من إعادة استخدام حاويات التخزين الخاصة بك على مر السنين.

اهتم باللعب الصغيرة



ضع خطة لتخزين القطع الصغيرة

تحتاج ألعاب وغيرها من الألعاب ذات الأجزاء الصغيرة إلى أنظمة تنظيم الألعاب الخاصة بها.

إنشاء مكتبة غرفة اللعب

امنح الكتب الصغيرة مكانًا منظمًا للقراءة مع مكتبة الأطفال الخاصة بهم في المنزل، بحيث يتم حفظ وتخزين الكتب بشكل عمودي وعلى أرفف معينة على مستوى العين، وبعيداً عن التلف ويسهل على الأطفال اختيار عناوينهم المفضلة.



اختر تخزين غرفة اللعب الصديق للأطفال



على الرغم من أن خزانات التخزين الطويلة يمكن أن توفر مساحة على الأرض ، إلا أنها تمنع أطفالك أيضًا من التنظيف بمفردهم، لذلك اختر تخزين غرفة اللعب برفوف قصيرة ومفتوحة يسهل على الصغار الوصول إليها، و تذكر تثبيت الأثاث القائم بذاته على الحائط من أجل السلامة.

قم بتخزين الأشياء الفوضوية بعيدًا عن متناول اليد



في حين أن أفكار تخزين غرفة اللعب مهمة لبعض الألعاب من المحتمل أن تظل أشياء أخرى مثل الطلاء والغراء واللمعان وأقلام التحديد بعيدة عن متناول طفلك الصغير، وذلك حرصا على منع الفوضى الكارثية في غرفة اللعب، و حافظ على لوازم الفنون والحرف اليدوية حيث يمكنك أنت فقط الوصول إليها.