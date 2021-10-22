الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجموعة السبع تتفق على مبادئ مشتركة بشأن التجارة الرقمية

مجموعة السبع
مجموعة السبع

أفادت بريطانيا اليوم الجمعة في بيان صدر بعد اجتماع لوزراء التجارة في دول مجموعة السبع
بأن دول التكتل الثري اتفقت على مجموعة من المبادئ التي تحكم استخدام البيانات عابرة الحدود والتجارة الرقمية.


وجاء في البيان الذي تولت بريطانيا إصداره باسم المجموعة "نحن نعارض الحمائية الرقمية والسلطوية، واليوم تبنينا مبادئ التجارة الرقمية لمجموعة السبع والتي ستكون مرشدا لنهج مجموعة السبع إلى التجارة الرقمية".
 

وعلى صعيد آخر، تعتزم بريطانيا حث زعماء العالم على النظر في فرض عقوبات جديدة على حركة طالبان في الاجتماع المقرر لمجموعة الدول السبع الكبرى لبحث الأزمة في أفغانستان، وفقا لفرانس برس نقلا عن رويترز.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يرأس حالياً مجموعة الدول السبع والتي تضم أيضاً الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا، إلى عقد اجتماع افتراضي لزعماء المجموعة في أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان.

و قال مسؤول حكومي بريطاني، طلب عدم نشر اسمه،  إن بريطانيا تعتقد إن على مجموعة السبع بحث فرض عقوبات اقتصادية ووقف المساعدات إذا ارتكبت طالبان انتهاكات ضد حقوق الإنسان و سمحت باستخدام أراضيها كملاذ آمن للمتشددين.

و قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين إن طالبان لم تقم بأي تحرك ضد القوات الأمريكية التي تسيطر على مطار كابول وإنها نفذت إلى حد كبير تعهدها بالسماح للأمريكيين بالوصول إلى المطار بسلام.

و أثارت سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان مخاوف من حملات انتقام وعودة حكمها المتشدد الذي فرضته عندما كانت في السلطة قبل عقدين.

و قال جونسون على تويتر من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي لضمان عمليات إجلاء آمنة ومنع حدوث أزمة إنسانية و دعم الشعب الأفغاني، حفاظا على مكاسب السنوات العشرين الماضية.

بريطانيا مجموعة السبع دول مجموعة السبع التجارة التجارة الرقمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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