الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طرد دبلوماسيين روس من كوسوفو

رئيسة كوسوفو فيوزا
رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني،

أصدرت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، اليوم الجمعة، أمرا بطرد دبلوماسيين روس لتهديدهما الأمن القومي للبلاد.

وقالت عثماني، اليوم الجمعة، وفقا لتصريحات نقلتها وسائل اعلام روسية، إن وزارة الخارجية الكوسوفية أعلنت أن اثنين من الدبلوماسيين الروس المقيمين في بريشتينا معتمدين لدى البعثة الدبلوماسية في صربيا شخصان غير مرغوب فيهما.

وأضافت أن “كوسوفو حازمة في محاربة التأثير الضار للاتحاد الروسي والأقمار الصناعية التابعة له في المنطقة، والتي تعمل على تدمير إنجازاتنا وإنجازات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لذلك، سنواصل العمل عن كثب مع حلفائنا الأمريكيين والأوروبيين لمنع كوسوفو ومنطقتنا من الوقوع ضحية لطموحات روسيا المزعزعة للاستقرار”.

 

 

كوسوفو روسيا فيوزا عثماني 7 دبلوماسيين أوروبيون

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وائل لطفي

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