السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد منتجى الدواجن: أسعار أطباق البيض فى المزارع تبدأ من 46.5 جنيهًا

البيض
البيض

أكد الدكتور أشرف صيوح عضو اتحاد منتجي الدواجن أن أسعار أطباق بيض المائدة في المزارع حاليا بلغت 46 جنيهات ونصف لأطباق البيض الأبيض وأسعار أطباق البيض الأحمر 48 جنيه ونصف والبلدي بسعر 53 جنيها، مشيرا إلى أنه يتم طرحه للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين  50 جنيها إلى 53 جنيها و هذا هو السعر العادل.

 

وذكر أن الوسطاء هم الذين يرفعون أسعار أطباق البيض إلى 60 جنيها بشكل غير مبرر ويتم طرحه في السلاسل التجارية والسوبر ماركت والمحلات التجارية المتخصصه لبيع البيض بهذه الأسعار المرتفعة.

 

وقال عضو اتحاد منتجي الدواجن في تصريح خاص للدستور إن الأزمة بدأت في أسعار الدواجن المحلية وأطباق البيض من خمس شهور إلى 6 أشهر الماضية نتيجه انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد.

 

وقال إن الارتفاع في أسعار البيض متتالية لإرتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الانتاج لتصل ما بين 5000 جنيها للطن  إلى8000 جنيها للطن بزيادة تصل بفارق 3,000 جنيه للطن وتمثل الأعلاف والمستلزمات الانتاجية بنسبة 80 % في التكلفة الانتاجية للدواجن وبالتالي تؤثر سلبيا على ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية لكن بنسب محددة أما هذه الارتفاعات المتتالية ترجع إلى أن الوسيط هو المتحكم الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق المحلية.

 

وقال اتحاد منتجى الدواجن انه خلال فترة الموسم الشتوي من كل عام يتم خروج 80 % من المربين الصغار من منظومة القطاع الداجني بسبب زيادة التكلفة والتحصينات والأدوية والنفوق ووسائل التدفئة مما يقلل العملية الإنتاجية ويقلل المعروض حيث اليات العرض والطلب فإذا زاد العرض تراجعت الأسعار بشكل التدريجي واذا قلت المعروض ارتفعت الأسعار بشكل تدريجي.

 

وأضاف عضو مجلس إداره اتحاد منتجى الدواجن إن الأسعار في الفترة المقبلة ستتراجع تدريجيا بعد ضبط الأسواق المحلية وزيادة المعروض.

العرض والطلب انتشار فيروس كورونا التكلفة مستلزمات الإنتاج الموسم الشتوي زيادة المعروض التحصين التحصينات المحلات التجارية اتحاد منتجي

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