«قصور الثقافة» تستأنف فعاليات «حياة كريمة» بقنا

واصلت وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم مشاركتها الثقافية بمبادرة "حياة كريمة"، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف "المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة" وتوابعهم بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث تقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الإدمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.

استكملت الفعاليات بمدرسة جزيرة الحمودى الابتدائية بجزيره الحمودى بمركز الوقف، بالورش الفنية والتراثية التي تقوم بتدريب الفتيات من أهالي القرية علي كيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة، منها ورش "مجسمات خرز إشراف حورية عصمت، طرق على النحاس إشراف مصطفى إسماعيل، عجائن سيراميك شيرين عفيفي، تعليم كورشية سحر محمد، أشغال خيامية كريم خلف، بجانب ورشة لإكتشاف مواهب الأطفال فى الغناء والتمثيل والالقاء أشرف عليها محمد بكر، بالإضافة لورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبد الروؤف".

بالتوازى أقيم لقاء توعوى لسيدات القرية قدمته عطيات جمعه، وتحدث عن النظافة الشخصية والوقاية من الامراض، ومسئولية المرأة فى العناية بالأسرة من جائحة كورنا، كما قدم حسين جابر مسئول التوعية الثقافية بشركة المياه والصرف الصحي بقنا، لقاء للأهالي حول "أهمية الحفاظ علي مياه الشرب"، وكيفية ترشيدها والحفاظ عليها، وعدم استخدامها فى غير المخصص لها، وضرورة التوعية بالسلوكيات الخاطئة التى يمارسها بعض الأشخاص والتى تتسبب فى هدر المياه، فيما قدم محمود يس ورشة عن "ريادة الأعمال"، وتحدث خلالها عن المشروعات الصغيرة واهميتها، وكيفية عمل دراسة الجدوى لمشروع صغير، كما تحدثت عن آليات السوق وكيفية دراسة احتياجات السوق وكذلك كيفية تسويق المنتج.

اختتمت الفعاليات بعرض فنى لفرقة أجيال للعرائس قدمها المخرج عمرو حمزة، والتي تفاعل معها الأطفال وخاصة عرض تحريك العرائس والاراجوز، وتقديم عرض لفرقة قنا للإنشاد الديني بقيادة مصطفي فارس، انشدوا خلاله العديد من الابتهالات الدينية بمناسبة المولد النبوى الشريف.