الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل الحصول على وشم جديد.. 4 علامات يجب الانتباه لها

رسم وشم
رسم وشم

يرغب بعض الأشخاص في الحصول على وشم جديد، ولكن قبل الانخراط في الحصول على وشم جديد هناك عدد من العلامات الحمراء التي يجب مراقبتها والتي من شأنها أن مساعدتك على تجنب أي تجارب سلبية في طريقك للحصول على وشم سيلازمك لبقية حياتك، فقبل اختيار تصميم الوشم هناك مرحلة العثور على متجر عالي الجودة وفنان جدير بالثقة مهمة شاقة.

النظافة هي شيء رئيسي أثناء الحصول على الوشم

تأكد من أن صالون الوشم يبدو نظيفًا، فأنت لا تريد أن ندخل إلى متجر قذر وتحصل على وشم منه لذلك تحقق من عدم وجود قمامة حول المكان، أو أي شئ آخر يتسبب في التلوث أثناء عملية الوشم، وفقا لموقع INSIDER .

يجب  التخلص من الإبر المستخدمة في حفر الوشم على الجلد فورًا بعد الاستخدام لتجنب أي عدوى محتملة بين العملاء، نظرًا لأن الوشم غالبًا ما ينزف بعد الانتهاء  منه فإن وجود متجر نظيف ومعدات معقمة أمر ضروري لصحة العملاء.

اطلع على الأعمال  المسبقة لمن سيقوم برسم الوشم لك

إذا لم تشاهد عمل الفنان مطلقًا ، فقد تكون في حالة مفاجأة، لذلك انظر دائمًا إلى ملف أعمال الفنان الذي سيرسم لك الوشم  للتأكد من أن عمله يتمتع بجودة عالية وحيوية مع نمط الحبر الذي تتطلع إليه.  

ويمكنك أيضا الاطلاع على رسوماته مسبقا عبر الإنترنت الآن، مما يسهل عليك الاستمرار في رؤية التصميمات الأحدث.

كن حذرًا مع متاجر الوشم التي لا تقدم تعليمات الرعاية اللاحقة


يجب أن يكون فناني الوشم قادرين على الرد على أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديك قبل وبعد استلام الوشم .

ويؤدي عدم الاهتمام بالوشم الجديد إلى الإصابة بالعدوى والرعاية اللاحقة مهمة للغاية، لذلك إذا كنت تشعر بالارتباك بشأن كيفية العناية بوشم جديد قبل أن تحصل عليه، فمن الأفضل أن تذهب إلى مكان آخر.

تجنب الفنانين الذين يضغطون عليك


إذا حاول الفنان الضغط عليك لتقوم برسم وشم معين فمن المحتمل ألا يكون الخيار الأفضل لك.

لذلك تأكد من أنك لا تتعرض لضغوط من أجل الحصول على وشم لا تريده، وسيظل ملازما لك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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