البحيرة: متابعة أعمال تطوير قرية «الصديق» بمركز أبوالمطامير ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على سير العمل بكافة المشروعات، ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل العقبات أمامها والالتزام بالمواعيد والمواصفات الفنية المطلوبة، حتى تحقق مشروعات المبادرة الغرض الذي أقيمت من أجله فى تلبية كل مطالبهم واحتياجاتهم وتنمية قراهم.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن محافظة البحيرة حصلت على نصيب كبير لتطوير مراكزها وقراها في إطار المبادرة، حيث وقع الاختيار على ٤٢ قرية رئيسية، و٢٠٧ وحدة قروية، وأكثر من ٣٩٠٠ تابع في ٦ مراكز بنطاق المحافظة، تخدم أكثر من ٣.٥ مليون مواطن.

وتابع اللواء المحافظ، تنفيذ عدد من المشروعات الجارية بقرية "الصديق" وتوابعها بمركز أبو المطامير ومن بينها؛ مجمع خدمات الصديق، ورفع كفاءة مكتب بريد الصديق، وخط انحدار قري "سعد زغلول، قرية صديق، أحمد شوقي، عبد الحليم محمود، أبوالعطا، أبو بكر الصديق، وطه حسين".

كما تم متابعة محطة صرف صحي، ولوحة كهرباء جهد متوسط بقرية الصديق، ومراكز الشباب بقرى: "الصديق ، أبو النور، أحمد شوقي، سعد زغلول، بلال بن رباح، عبدالحليم محمود، محرم، أبو اليسر"، ومدرسة البهنساوي بقرية الشجاعة، ورفع كفاءة مركز شباب قرية آدم، والانتهاء من رفع كفاءة منازل قرية عبدالحليم محمود، وكوبري يربط بين قرية عبدالحليم محمود، وقرية آدم.

كما تابع اللواء هشام آمنة، مجمعات خدمات قريتي؛ "آدم"، "أبوالعطا"، وتوصيل خطوط مياه الشرب بقرية عبدالحليم محمود، ورصف الطرق بها.

ووجَّه محافظ البحيرة، الوحدة المحلية بالمدن والقرى، بضرورة المتابعة المستمرة لجميع الأعمال داخل تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، داخل المراكز التي تم تخصيصها للمرحلة الأولى من برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.