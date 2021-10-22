السعودية تُحبط تهريب كمية كبيرة من «الكبتاجون» عبر منفذ الحديثة

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من “الكبتاجون”، تعادل أكثر من 5.2 مليون حبة، عبر منفذ الحديثة، حيث ضبطت مطحونة ومخبأة ضمن إرسالية.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى ورد إلى السعودية عبر منفذ الحديثة إرسالية عبارة عن أكياس بودرة كربونات محمولة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف والمعاينة على الشاحنة وحمولتها، عثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مخبأة ضمن الإرسالية، حيث جرى إخفاء الحبوب بعد طحنها ووضعها داخل الأكياس.

وأوضحت الهيئة، أن طريقة التهريب التي تم إحباطها تعد من الطرق غير المسبوقة، إلا أنه تم كشف هذه المحاولة وإحباطها، لافتة إلى أنها عملت على إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل الكمية داخل المملكة، وتم القبض عليه وهو شخص واحد.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك علي مضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقا لأحد أبرز مرتكزات استراتيجيتها المتمثل في أمن وحماية المجتمع، كما أكدت أنها تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.