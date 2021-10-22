«بدون ضمان» الأقرب لقلبي.. أبرز تصريحات هنادي مهنا في برنامج «معكم»

حلت الفنانة هنادي مهنا، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة أمس الخميس، من برنامج "معكم" والمُذاع على قناة "CBC" الفضائية، وتحدثت خلال الحلقة عن كواليس مشاركتها في حكاية "بدون ضمان" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وتعاونها مع فريق العمل وأبرز المواقف مع زوجها أحمد خالد صالح.

ويرصد «الدستور» أبرز تصريحات هنادي مهنا مع الإعلامية منى الشاذلي

دور مريم في حكاية "بدون ضمان" الأقرب لقلبي ومحطة مهمة في مسيرتي الفنية، وأول مرة أتفاعل مع السيناريو بهذا الشكل.

أبطال المسلسل هم سبب نجاحه.. وأحمد كشك عبقري.

لابد أن يعيش الزوجان خارج بيت العائلة حتى لا تحدث مشاكل في التعامل.

«اختفيت من شهر ديسمبر 2020، حتى يوليو 2021، وعملت كل حاجة ممكن تتعمل عشان أخسر وزني».

«جربت أنظمة الريجيم وصالات الجيم وكله مجبش نتيجة، واضطريت أروح إلى دكتور تغذية عنده كل الحلول الممكنة لخسارة أي شخص وزنه وبالفعل خسرت 50 كيلو على يده».

«نسيت الأكل على النار ليلة رأس السنة، واتسبب في حريقة وكنت مشغوله بخياطة ملابسي وأنا وأحمد مكناش شايفين بعضنا من الدخان، كنت عاوزة أعمل حاجة لذيذة بس وأنا بجهز وبحط ميكاب عشان يبقا شكلي حلو أحمد اكتشف اللي حصل».