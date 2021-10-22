الجمعة 22 أكتوبر 2021
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فن

«بدون ضمان» الأقرب لقلبي.. أبرز تصريحات هنادي مهنا في برنامج «معكم»

هنادي مهنا
هنادي مهنا

حلت الفنانة هنادي مهنا، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة أمس الخميس، من برنامج "معكم" والمُذاع على قناة "CBC" الفضائية، وتحدثت خلال الحلقة عن كواليس مشاركتها في حكاية "بدون ضمان" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وتعاونها مع فريق العمل وأبرز المواقف مع زوجها أحمد خالد صالح.

ويرصد «الدستور» أبرز تصريحات هنادي مهنا مع الإعلامية منى الشاذلي

  • دور مريم في حكاية "بدون ضمان" الأقرب لقلبي ومحطة مهمة في مسيرتي الفنية، وأول مرة أتفاعل مع السيناريو بهذا الشكل.
  • أبطال المسلسل هم سبب نجاحه.. وأحمد كشك عبقري.
  • لابد أن يعيش الزوجان خارج بيت العائلة حتى لا تحدث مشاكل في التعامل.
  • «اختفيت من شهر ديسمبر 2020، حتى يوليو 2021، وعملت كل حاجة ممكن تتعمل عشان أخسر وزني».
  • «جربت أنظمة الريجيم وصالات الجيم وكله مجبش نتيجة، واضطريت أروح إلى دكتور تغذية عنده كل الحلول الممكنة لخسارة أي شخص وزنه وبالفعل خسرت 50 كيلو على يده».
  • «نسيت الأكل على النار ليلة رأس السنة، واتسبب في حريقة وكنت مشغوله بخياطة ملابسي وأنا وأحمد مكناش شايفين بعضنا من الدخان، كنت عاوزة أعمل حاجة لذيذة بس وأنا بجهز وبحط ميكاب عشان يبقا شكلي حلو أحمد اكتشف اللي حصل».
  • تمت خطبتي على أحمد خالد صالح، قبل مسلسل "الفتوة"، وكان الأهالي فقط والأصدقاء هم من يعلمون، وليس الممثلين معنا في المسلسل.
  • «مابحبش اتفرج على نفسي في مسلسل "الفتوة"، وشي كان شبه رغيف العيش، بس أنا بحب كواليسه والفنان ياسر جلال راجل جميل جدًا».
  • أشارك في فيلم "تماسيح النيل" وأول مرة أجسد بطولة نسائية، ولم يتم تحديد موعد عرضه بالسينما حتى الآن، وبه قصة درامية.
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