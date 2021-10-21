هنادي مهنا عن حكاية «بدون ضمان»:«إحنا محتاجين نفضفض»

أعربت الفنانة هنادي مهنا، التي جسدت شخصية "مريم" في حكاية "بدون ضمان"، من الموسم الثاني من مسلسل إلا أنا، عن سعادتها بردود الأفعال، قائلة: "أكتر شخصية حبيتها في مرحلة تمثيلي وأكتر شخصية اتاثرت بيها وحبيتها جدًا".

وأضافت: "مريم كانت بتحاول تكون مسئولة، وإن الناس متأثرة بيّا جدًا، مع عصبية الناس اكتر حاجة مبينة نجاح الشخصية، شخصية حماتي استفزتني شخصيا جدًا، عشان كده قبلت المسلسل والحدودتة أول ما اتعرضت عليّا، وانا مبسوطة جدًا، خاصًة إني اشتغلت مع إسلام جمال وإحنا أصلًا صحاب من زمان جدًا، وفرحانة جدًا بالشغل معاه"

وعن كواليس حكاية "بدون ضمان"، أكدت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الكواليس كانت جميلة كنّا صحاب أصلًا ونساعد بعض، وحبنا والأريحية التي كنّا نتعامل بها ظهرت للناس على شاشات التلفزيون وقت عرض المسلسل، كنت متابعة زي الجمهور على قنوات دي إم سي"، ووصفت عملها مع هاجر أحمد بـ"الممتع"، ووصفت الأخيرة بـ"الجبارة".

وأردفت هنادي مهنا، بأن تعاملها مع المخرجة ياسمين أحمد للمرة الاولى لكنها متمكنة وممتازة، وأفكارها "جامدة"، قائلًة: "بشكر ياسمين أنها أدتني فرصة ودور مريم أكتر دور بحبه في حياتي وأكتر دور مهم جدًا".

واختتمت: "بنصح الناس إنها تروح لدكتور نفسي لحل مشكلتنا الزوجية، مش معني إننا بنروح لدكتور إننا مجانين أو عندنا مشكلة، إحنا محتاجين نفضفض مع حد ويقول وجهة نظره عشان يساعدنا".

حكاية "بدون ضمان"

"بدون ضمان" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، بطولة النجوم الشابة هنادى مهنى وإسلام جمال وأحمد بدير وهاجر أحمد، وتدور الحكاية حول ما تتعرض له الفتيات من أزمات وخلافات عديدة نتيجة الزواج، الغير مسؤول، مما يؤدي إلى ندم كل من هنادي مهنى وزوجها، وهاجر أحمد وزوجها، ويقرر الثنائي الانفصال.