سحب 3558 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحبت الحملات المرورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3558 رخصة على مستوى الجمهورية، وذلك لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني.

ومنحت وزارة الداخلية، مالكي المركبات، مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، فيما ناشدتهم بسرعة التوجه إلى وحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور، وخصصت الفترة الزمنية من الساعة 5 مساءًا وحتى 8 مساءًا، لتقديم خدمة تركيب الملصق فقط.

ومع انتهاء آخر مهلة حددتها الوزارة، لتركيب الملصق، قامت الحملات المرورية بسحب آلاف الرخص بصورة يومية، دون فرض عقوبات أو غرامات على المركبات، بل الزمتهم بتركيب الملصق لاستعادة الرخصة مرة أخرى.

وبدأت الوزارة، في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر الماضي.

وتشمل العقوبات «سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين».