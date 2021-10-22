الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر: مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات دولية اليوم

مرسي علم
مرسي علم

كشفت مصدر بمطار مرسي علم الدولي، أنه من المقرر أن يستقبل المطار الجمعة 6 رحلات طيران ضمن 75 رحلة طيران أسبوعية، وصلت منذ بداية الأسبوع حتى اليوم الجمعة، قادمة من عدة مطارات عالمية مختلفة.

وكانت أكدت مصادر من مطار مرسى علم الدولى بداية الأسبوع الجاري، أن المطار من المقرر أن يستقبل خلال الأسبوع الجاري 75 رحلة طيران بزيادة عن الأسبوع الماضى فى معدل الرحلات القادمة من دولة ملدوفا برحلة، والرحلات القادمة من أوكرانيا برحلتين زيادة8 رحلات من ألمانيا، و20 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا روسيا ورحلة من فرنسا وأخرى لتوانيا و7 رحلات داخلية وخطوط بترولية.

وتشهد المقاصد كبيرة بمناطق جنوب البحر الأحمر وحماطه لمرسى علم، حيث تشهد الحركة البحرية إلى الجزرالقريبة من منطقة حماطة حالة من الانتعاش وخاصة لراغبى رياضة الغوص بمواقع الغوص القريبة من منطقة الجزر البعيدة.

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

مطار مرسى علم الدولي السياحية البحرية انتعاشه المصريين والأجانب المطارات المصرية مطارات شرم الشيخ وزارة الطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

انخفاض طفيف وأجواء خريفية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قبل توريد الغاز المصري إلى لبنان.. 10 معلومات عن «قانون قيصر»

تفاصيل التحويلات الجديدة بعد غلق شارع الهرم (فيديوجراف)

مصادر: مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات دولية اليوم

ضبط 3.66 طن دواجن مستوردة محظور تداولها فى القليوبية

«التعاونيات الزراعية»: القطن المصري يعود إلى عرشة وتكالب على شراء المحصول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة في الأقصى رغم قيود الاحتلال

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة