مصادر: مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات دولية اليوم

كشفت مصدر بمطار مرسي علم الدولي، أنه من المقرر أن يستقبل المطار الجمعة 6 رحلات طيران ضمن 75 رحلة طيران أسبوعية، وصلت منذ بداية الأسبوع حتى اليوم الجمعة، قادمة من عدة مطارات عالمية مختلفة.

وكانت أكدت مصادر من مطار مرسى علم الدولى بداية الأسبوع الجاري، أن المطار من المقرر أن يستقبل خلال الأسبوع الجاري 75 رحلة طيران بزيادة عن الأسبوع الماضى فى معدل الرحلات القادمة من دولة ملدوفا برحلة، والرحلات القادمة من أوكرانيا برحلتين زيادة8 رحلات من ألمانيا، و20 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا روسيا ورحلة من فرنسا وأخرى لتوانيا و7 رحلات داخلية وخطوط بترولية.

وتشهد المقاصد كبيرة بمناطق جنوب البحر الأحمر وحماطه لمرسى علم، حيث تشهد الحركة البحرية إلى الجزرالقريبة من منطقة حماطة حالة من الانتعاش وخاصة لراغبى رياضة الغوص بمواقع الغوص القريبة من منطقة الجزر البعيدة.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.