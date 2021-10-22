الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 3 «سناتر» دروس خصوصية في الحامول بكفر الشيخ

الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية

شهدت مدينة وقرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الحملات لإزالة الإشغالات وحملات النظافة، وغلق مراكز للدروس الخصوصية، ومتابعة تلقي المواطنين لقاح كورونا المستجد.

 وترأس عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول حملة غلق مراكز الدروس الخصوصية بحضور محمد عبد الصادق، نائب رئيس المدينة، وإدارة المتابعة، لغلق  3 سناتر ومراكز دروس خصوصية غير مرخصة بمركز ومدينة الحامول، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بمدينة الحامول، وتم تشميعهم بالشمع الأحمر في  "الحامول والزعفران، الكفر الشرقي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار الحملات على الدروس الخصوصية بالمدينة والقرى.

و تابع رئيس مركز ومدينة الحامول، يرافقه نواب رئيس المركز والمدينة والعاملين بالديوان العام من الانتهاء من تركيب 4 مطبات صناعية بشارع المركز، حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات والحد من الحوادث، مشيداً بدور مشاركة المجتمع المدني

كما تابع القافلة العلاجية لتلقي فيروس كورونا المستجد بالوحدة الصحية بقرية قليني، لمن تم تسجيلهم علي المنظومة، وتخفيف أعباء السفر وتكدس المواطنين علي المنافذ بمدينة الحامول.

وكانت محافظة كفر الشيخ ، قد كثفت من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الحامول مطب صناعي كفر الشيخ دروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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