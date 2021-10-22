محافظ القليوبية يوجه بتحرير محاضر لمواطنين يلقون القمامة فى الشوارع

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية مفاجئة بشوارع حي شرق شبرا الخيمة، استمرت حتى بعد منتصف الليل للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الأتربة والتجميل بشوارع الحي.

شملت الجولة المرور على شارع 15 مايو ومسطرد وشارع ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة منظومة النظافة بها، موجهًا بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع.

وشدد المحافظ خلال الجولة، على إزالة البلدورات المتهالكة واستبدالها ببلدورات جديدة، ورفع الأتربة من جانبي الطريق بمحور العصار من نزلة الطريق الدائري حتى حدود القاهرة مع المتابعة اليومية

وأكد محافظ القليوبية على متابعة خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم .

وخلال الجولة وجه المحافظ بتحرير محاضر للمواطنين المخالفين الذين يلقون القمامة بالشوارع، مناشدا للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى، لتحقيق الانضباط في الشارع و لتحقيق السيولة المرورية، وحفاظا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، ووجه المحافظ بضرورة وضع صناديق القمامة بالشوارع وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق المخصصة لها.

وفى سياق متصل تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ممشي نهر النيل في المنطقة أمام ديوان عام المحافظة بمدينة بنها وذلك بعد الإنتهاء منه حيث وجه المحافظ بمتابعة أعمال النظافة المستمرة وعمل الصيانة الدورية له مناشدا المواطنين بالحفاظ عليه وعدم إلقاء القمامة على الأرض مشيرا أن المحافظة تسعى دائما لخلق بيئة حضارية ومتنفس للمواطنين ويجب على المترددين عليه للحفاظ عليه ليبقى في أبهى صورة ووجهة لعاصمة المحافظة، مشيرا أنه سيتم فرض غرامات على أي مواطن يلقي القمامة خارج الصناديق المخصصة او يتسبب في إتلاف أي مشتملات بالممشى.

وأكد المحافظ أن المحافظة تستعد لطرح الممشي أمام الشباب لعمل مشروعات عربات الطعام وعربات المشروبات مع التأكيد أن الممشى ملك لجميع المواطنين ومفتوح أمامهم ليكون متنفسا لجميع المترددين على مدينة بنها من المحافظة وخارجها.