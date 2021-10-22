الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة فى العثور على جثة طفلة مخنوقة وملفوفة فى سجادة بكرداسة

جثة طفلة مخنوقة
جثة طفلة مخنوقة

تباشر نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في سبيل حل لغز العثور على جثة فتاة داخل بئر صرف صحي بمدينة كرداسة. 

وتبين من المناظرة الأولية للجثة أنها لطفلة يتراوح عمرها مابين 10 و 12 سنة لصغر حجمها وفي حالة تحلل وقررت النيابة سحب عينة DNA  من سيدة تقدمت ببلاغ منذ فترة بتغيب ابنتها، خاصة أن المواصفات الجسدية للجثة تتطابق مع مواصفات الطفلة المختفية، وذلك لمضاهاة العينة وبيان ما إذا كانت ابنة السيدة من عدمه، كما قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة وكلفت الطبيب الشرعي بفحصها وبيان مدى تعرضها لاعتداء جنسي أو هتك عرض من عدمه. 

وأفادت التحقيقات، أن الفتاة ملفوفة بسجادة وملفوف حول رقبتها حبل، وبكامل ملابسها، وملقاة في بئر صرف صحي منذ فترة، حتى أصبحت في حالة تحلل.

وتكثف الأجهزة الأمنية في الجيزة من جهودها لحل لغز العثور على جثة فتاة متحللة داخل بئر للصرف الصحي بمدينة كرداسة، خاصة بعدما أشارت المعاينة الأولية إلى أن الجثة ملفوف حبل حول رقبتها.

وتفحص الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة والطرق المؤدية لبئر الصرف الصحي الذي عثر عليها بداخله، كما تتم مناقشة مقدم البلاغ الذي عثر على الجثة. 

بدأت الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة داخل بئر للصرف الصحي بدائرة المركز، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشارت التحريات أن مواصفات الفتاة المجني عليها تتطابق مع محضر تغيب محرر من ربة منزل بمنطقة كرداسة بتغيب ابنتها.

تم استدعاء السيدة مقدمة البلاغ واصطحابها بمعرفة ضباط مباحث القسم إلى مشرحة زينهم للتعرف على جثة الفتاة لبيان كونها جثة ابنتها من عدمه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

نيابة شمال الجيزة كرادسة

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