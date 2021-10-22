الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بـ30 جنيهًا فى المزرعة.. أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، وسجل الكيلو 30 جنيها للدواجن البيضاء من المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-35 جنيها للكيلو. 

واستقرت أسعار الدواجن البلدي عند 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 30 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو. 
 وكان قد أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة ارتفاع بشكل غير مسبوق في أسعار مدخلات الإنتاج من الأعلاف، وقد ارتفع طن الذرة من 3 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه وارتفع سعر طن فول الصويا من 4500 جنيه و5000جنيه إلى 9 آلاف عالميا، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إلى جانب أيضا ارتفاع الشحن للذرة وفول الصويا من البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة  من 4 إلى 7 أضعاف وسعر الحاويات تضاف سعرها من 7 إلى 8 أضعاف.

الفراخ بــ 30جنيه المزرعة أسعار الدواجن بالاسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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