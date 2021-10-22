ضبط 4 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بسوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة استهدفت تجار المواد المخدرة بدائرة المراكز والأقسام على مستوى المحافظة، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد، وذلك بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز أخميم بالاشتراك وضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد"، من ضبط عاطلين بطريق سوهاج أخميم دائرة مركز أخميم أثناء استقلالهما دراجة بخارية دون لوحات معدنية، وبحوزتهما كمية من مادة الأيس المخدر تزن حوالي 70 جرامًا مبلغ 1550 جنيهًا، 2 هاتف محمول و2 سلاح أبيض "مطواة"، بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع والدراجة البخارية للتنقل بها.

وضبط 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي 100 جرام ومبلغ مالي 100 جنيه هاتف محمول وسلاح أبيض حيازة عامل ومقيم قسم طهطا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 20 جراما و9 لفافات لمادة الهروين المخدر يزنوا حوالي 18 جرامًا ومبلغ مالى وقدره 200 جنيه وسلاح أبيض عبارة عن مطواه حيازة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج المذكور مسجل شقي خطر فئة ب مخدرات قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وضبط لفافة لمادة الشابو المخدر تزن 3 جرامات حيازة سائق ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.