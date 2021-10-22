الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تستحدث دبلوم حفظ السلام وتسوية المنازعات بكلية الدراسات العليا

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

استحدثت وزارة الداخلية دبلوم حفظ السلام وتسوية المنازعات بكلية الدراسات العليا، وفقا لما أكد عليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في كلمته بحفل تخريج طلاب الشرطة.

وفى إطار سعى الداخلية الدائم لترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية، اضطلع المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة بتدريب العديد من الكوادر الوطنية والأجنبية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

الداخلية طلاب الشرطة وزير الداخلية

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