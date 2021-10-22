الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

برفقة وزير الآثار وسفراء أجانب.. «الباز» يشهد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

وزير الأثار والدكتور
وزير الأثار والدكتور محمد الباز

شهد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، صباح اليوم الجمعة، ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، و 50 من السفراء  والدبلوماسيين المعتمدين، و رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير عدد من الصحف وكبار الكتاب والصحفيين.

الدكتور محمد البازيشهد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

و تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبوسمبل، صباح اليوم الجمعة، في تمام الساعة 5 و 53 دقيقة، في حدث عالمي وفريد من نوعه ينتظره العالم أجمع كل عام لمشاهدة عظمة المصري القديم وبراعته.

الدكتور محمد البازيشهد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

وشهد آلاف الزائرين والسائحين ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، وحرصوا على الانتظار بساحة معبدي أبوسمبل، والاستماع لفيلم تسجيلي عن المعبد، كما حرص عدد منهم على التقاط الصور التذكاريًا توثيقًا لتواجده لحضور ظاهرة تعامد الشمس.

الدكتور محمد البازيشهد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

ويرتبط تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، بمناسبة هامة لدى المصري القديم وهي الاحتفال بموسم الحصاد، أما المرة الثانية لحدوث الظاهرة في يوم 22 فبراير احتفالا بالفيضان والزراعة.

الدكتور محمد البازيشهد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

وتحدث ظاهرة  تعامد الشمس الفريدة من نوعها، من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، وتماثيل الالهة (أمون ورع حور وبتاح)، ثم تخترق صالات معبد رمسيس الثاني، و هذه الظاهرة الإعجازية تحدث  نتيجة لاعتقاد المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثانى والإله "رع" اله الشمس عند قدماء المصريين.

الدكتور محمد البازيشهد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني
الدكتور محمد البازيشهد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني
أسوان وزير السياحة محافظ أسوان الدكتور محمد الباز رمسيس الثاني تعامد الشمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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