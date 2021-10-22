الطاقة الذرية: لا دليل على تخصيب إيران اليورانيوم سرا

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، أنه ليست لديه أي معلومات تدل على قيام إيران بعمليات سرية لتخصيب اليورانيوم.

وقال جروسي ردا على سؤال بهذا الصدد خلال ندوة نظمها مركز هنري ستيفنس الأمريكي: "لا توجد لدي أي معلومات بشأن قيامهم بتلك الأعمال".

وأكد المدير العام أن وكالته تراقب كافة المنشآت التي تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم فيها.

وأضاف: "لدي درجة عالية من الثقة بقدرات جهازنا للتفتيش على التأكد مما يجري (في إيران)، إذا سمحوا لنا بالعمل".

ويأتي ذلك على خلفية التوقعات باستئناف قريب لمفاوضات فيينا حول العودة إلى الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم عقده في 2015، والذي توقفت إيران عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجبه ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى صعيد آخر، اعتبر علي أصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، أن العقوبات الغربية على دمشق لن تساعد في حل الأزمة السورية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.

وخلال لقائه استفان رافانان، ممثل إيطاليا الخاص بشؤون سوريا، على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف، قال خاجي إن "الهدوء في سوريا سيؤدي إلى استقرار المنطقة، لكن سياسات الحظر الأوروبية والأمريكية لا تصب في حل الأزمة السورية".

وشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري إضافة إلى عودة النازحين واقتلاع جذور الإرهاب من سوريا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ما يقرب من 12 ألف إصابة و197 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها حتى الآن بلغت أكثر من 70 مليون جرعة، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية للأنباء.



وبحسب الوزارة، تلقى حتى الآن 47 مليونا و713 ألفا و258 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و22 مليونا و816 ألفا و536 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 70 مليونا و529 ألفا و794 جرعة.

ولفت التقرير إلى تعافي 5 ملايين و294 ألفا و981 شخصا من المصابين بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.