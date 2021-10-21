الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط» في 24 ساعة: إصلاحات هيكلية وتسريع وتيرة التعافي الأخضر

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الخميس، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقمة قادة الاستثمار العالميين بعنوان "الإنتاج الدولي والقدرة الإنتاجية: الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي".

https://www.dostor.org/3605191

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى المساحة المالية اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوباء كورونا، الأمر الذي جعل مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الوباء.

https://www.dostor.org/3605199

وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع وتيرة التعافي الأخضر، والعمل المناخي الذي يضع الطبيعة في صميمه ويضمن المنفعة العادلة لجميع القطاعات الاقتصادية.

https://www.dostor.org/3605204

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الصادرات المصرية للأسواق العربية إلى  حدود 6.001 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 والتى تشكل 26.6% من إجمالي الصادرات لدول العالم مقابل 5.640 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 361.6 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3605239

وأعلن صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ259 بمصلحة الضرائب المصرية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها، وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

https://www.dostor.org/3605111

التخطيط الدكتورة هالة السعيد الاصلاح الاقتصادي التعافي الأخضر الاحصاء صادرات مصر

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