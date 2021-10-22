سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة  22-10-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم الجمعة، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، في البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، في ظل قيام البنوك بتوفير الكميات اللازمة من العملة، لسد حاجة السوق المصرفي، ورجال الأعمال والمستثمرين في القطاعات الاقتصادية والتجارية.





سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم



بالإضافة إلى ما سبق، استمرت معدلات سحب العملات الأجنبية، في المعدلات الطبيعية وفقا لحالة العرض والطلب، وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، في البنوك؛ نظرًا لتدففات الدولار الأمريكي من خلال البنوك وتدفقات المصريين العاملين في الخارج، التي تساهم في توفير استقرار سعر العملة.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



كما استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب أخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



وأيضا سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



كما أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.75 للشراء بينما سجل 15.65 للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع.



سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي



فى نفس الوقت، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.



سعر الدولار في بنك عودة



كما شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع خلال التعاملات.



سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم



فى النهاية ، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصري استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كما استقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.