السعودية: ندعم كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، دعم بلاده كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيدًا بالخطوات المهمة التي اتخذتها السلطة الليبية من أجل تلبية تطلعات وآمال الشعب الليبي نحو بلوغ دولة موحدة ذات سيادة تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله- حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - على أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، والميليشيات المتطرفة حتى لا تكون ليبيا ملاذاً آمناً لهذه الجماعات، تهدد من خلالها استقرار هذا البلد ومحيطه الإقليمي والدولي.

وأشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله- خلال مشاركته في مؤتمر دعم استقرار ليبيا- إلى أن المشاركة في هذا الاجتماع يؤكد نهج السعودية واستمرار سياستها الرامية إلى التوصل لحلول تصب في مصلحة المجتمع العربي وتعود بالنفع على شعوب المنطقة والعالم، متمنيا أن يكون هذا المؤتمر ونتائجه عاملاً ممكناً للسلطة التنفيذية المنتخبة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه خططهم العاجلة ذات الأولوية، وعلى رأسها إجراء انتخابات وطنية عامة نزيهة وذات شفافية تخدم نتائجها تطلعات وآمال الشعب الليبي.

وفي سياق آخر، أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا هو امتداد لمؤتمري برلين، وأنه لا استقرار لأى بلد إلا بسيادة كاملة على أراضيه.

وقالت المنقوش - في كلمتها خلال مؤتمر دعم واستقرار ليبيا، والمنعقدة طرابلس اليوم الخميس: "حضوركم اليوم علاوة على كونه دعما لنا في معركتنا نحو استقرار دائم في ليبيا هو تقوية علاقاتنا والمنفعة المتبادلة، وإننا اليوم نلتئم في طرابلس ونأمل أن نلتقي غدا في بنغازي وبعده في سبها".

وتابعت: "ليبيا بتاريخها ومستقبلها لا محالة تحفظ في أرشيف ذاكرتها كل خير مقدم لها، وعدم التدخل في شؤون الغير وزعزعة الاستقرار، ونحن أحوج ما يكون لاستقرار سياسي، ومعنيون بتقبل نتائج الانتخابات مهما كانت".

وشددت على أنه من يريد لليبيا الاستقرار فليعيننا عليه وسنحفظ له الجميل ولابد من التكاتف لاقتلاع جذور الفساد.