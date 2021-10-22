معلم يعتدى على طالب بالضرب والتعليم تحقق

روت ولي أمر الطالب ياسين محمد رفعت، تفاصيل اعتداء معلم لغة عربية على نجلها بالضرب المبرح، بسبب جلوسه في التختة الأخيرة، بدلا من مكانه.

وأضافت أن المعلم وجه ياسين بالجلوس في مكانه، رغم شكوته بأن التختة ضيقة ويجلس بها مع اثنين آخرين، مضيفه أن أحد الطلاب جلس في التختة الاخيرة ولم ينهاه المعلم كما فعل مع ياسين، الذي سأله لماذا لم تأمره بأن يرجع مكانه أيضًا.



وأوضحت أن المعلم قام بضرب ياسين عدة أقلام على وجهه، وقال له: أجلس مكانك، وفي خلال الشرح، علق قائلا: (ضربوا مصطفى كامل زي ما أنا ضربت ياسين دلوقتي)، مما دفع زملاءه في الضحك والسخرية منه.

وأشارت في استغاثة نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجهًا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة بان المعلم بعد ذلك أمره بغلق باب الفصل فرفض مرتين، وفي المرة الثالثة أخذ حقيبته وخرج من الفصل.



وتساءلت: هل يوجد قرار بمنع الضرب في المدارس؟، وهل خطأ نجلها يستدعي ضربه بهذه الطريقة؟

من جانبه كشفت مصادر بغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم عن أن الوزارة علمت بالواقعة وسيتم التحقيق فيها واتخاذ اللازم خلال الأيام المقبلة.

في سياق متصل أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا صحفيًا، قالت من خلاله: طلاب وأولياء أمور "قناة مدرستنا"، سوف تبدأ إذاعة برامجنا التعليمية، لشرح المناهج الدراسية للصفوف "من الصف الخامس الابتدائي - حتى الصف الثالث الإعدادي".

وأضافت الوزارة في بيانها عن الموعد قائلة: وذلك يوم 24 أكتوبر.

وطالبت وزارة التربية زالتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور والطلاب بمتابعة القناة والدروس عليها وأيضًا متابعة بنك المعرفة وحصص مصر والمنصات التي فعلتها وزارة التربية والتعليم من أجل أولياء الأمور والطلاب.