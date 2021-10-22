حمدى الجزار يتحدث عن حسن حنفى

تحدث الروائي حمدي الجزار عن الدكتور حسن حنفي والذي رحل عن عالمنا منذ سويعات قليلة، وقال الجزار تحت عنوان المعلم الساحر: "التحقت بقسم الفلسفة بكلية الآداب، جامعة القاهرة عام1988، قادمًا من مدرسة ثانوية في بلدة صغيرة، إلى أكبر جامعة في مصر، ومن مراهقة منغلقة إلى تنفس نسائم حرة تحت قبة عريقة في التمدن، فتنت سريعًا بالدرس الجامعي، والحرم الرحب، وبأستاذ فريد، لا يشبه أحدًا، ولا يشبهه معلم".

وأضاف الجزار، في تصريحات له: "يدخل المدرج قبل الثامنة صباحًا، ولا يسمح لطالب بأن يحضر بعده، لكنه يبيح لنا ما لا يبيحه غيره، يدفعنا إلى السؤال أكثر من الاستماع، محاضرته مسرحية شيقة، وفيلم سينمائي بديع الصور، ورواية فاتنة، محاضرته فن، وحضوره خارق، وعلمه غزير، وظرفه ولطفه لا شاطئ له ولا حد، فى رأسه اجتمعت عوالم الفلسفة، وسكن كل الفلاسفة، في نصف ذهنه حكمة الشرق منذ فجر التاريخ والفلسفة الإسلامية، وفي نصفه الآخر فلسفة العصر الحديث والمعاصر، أما وجهه فعيون على الواقع اليومي".

وتابع: "في رأي إن السؤال الأساسي الذي قاد مسيرة معلم الفلسفة الأكبر في العالم العربي، سؤال بسيط للغاية، وعميق عمق فكره: لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟، وما إنتاجه الفلسفي الغزير سوى محاولة للإجابة عن السؤال العتيد، تارة ينظر في التراث، وتارة يتأمل ويكتب علم الاستغراب، وتارة يدلي بأفكاره مباشرة عن الواقع".

واستكمل: "لعشر سنوات حضرت سيمناره الأسبوعي اغترف من علمه واستمتع بالاستماع إليه وما مللت ولا رويت، سيبقي المعلم الأكبر، وسيظل رمزًا مضيئًا لحرية الفكر والتعبير، في مصر والعالم العربي والإسلامي ما بقيت أعماله حاضرة وحية فينا، وبيننا".

يذكر أن الدكتور حسن حنفي كان قد رحل عن عالمنا منذ سويعات قليلة، وسوف تخرج جنازته اليوم الجمعة وسوف يطوف جثمانه بجامعة القاهرة قبل الاستقرار في المدفن.