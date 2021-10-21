الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الدومينكان بالقاهرة يشيد باختيار الإسكندرية لاستضافة أسبوع السينما الإيبروأمريكى

مانويل موراليس لاما
مانويل موراليس لاما سفير الدومينيكان في مصر

شارك  السفير مانويل موراليس لاما، سفير الدومينيكان في مصر، في فعالية أسبوع السينما الإيبروأمريكي بمدينة الإسكندرية، بمشاركة ١٥ سفيرا لدول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال. 

وأوضحت سفارة الدومينيكان لدى القاهرة في بيان تلقت "الدستور" نسخة منه، أن السفير الدومينيكاني، قال خلال مشاركته في الحدث، إن اختيار مدينة الإسكندرية كوجهة لمثل هذه المبادرة الجديرة بالثناء وهو اختيار حكيم، وذلك لما تتسم به مدينة الإسكندرية من أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية.

وأكد مانويل موراليس لاما أن الإسكندرية نظرا لثروتها في الموارد الطبيعية، والقوى العاملة المؤهلة، والبنية التحتية الرائعة، يجب أن تكون مدينة ذات أهمية كبيرة في جدول أعمال أي سفارة في مصر.

كما أشاد السفير مانويل موراليس لاما بالدعم الكبير الذي حظيت به البعثات الأيبرو أمريكية في مدينة الإسكندرية، الذي شهد حضورا حكوميا فاعلا وشخصيات من قطاع الأعمال والقطاع الثقافي.

وبحسب بيان السفارة  تولت جمهورية الدومينيكان الرئاسة المؤقتة للمؤتمر الأيبيري الأمريكي، وهو منتدى مهم للاتفاق السياسي والتعاون ومقره إسبانيا.

ويعتبر الدكتور مانويل موراليس لاما عضو في المعهد الإسباني الأمريكي للقانون الدولي (IHLADI)، الذي ترأسه من عام 2010 إلى عام 2012، ومقره الرئيسي في إسبانيا.

 

الدومينيكان تشارك في أسبوع القاهرة الإيبروأمريكي

وشاركت جمهورية الدومينيكان نهاية الشهر الماضي في أسبوع القاهرة الايبرو أمريكي للسينما، بفيلم من إخراج خوان بيسونو، والذي يبدأ في الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضحت سفارة الدومينيكان في مصر في بيان أنه بفضل عوامل الجذب المتنوعة بالإضافة إلى الكفاءة المهنية العالية والبنى التحتية الحديثة التي تتمتع بها جمهورية الدومينيكان أصبحت واحدة من البلدان شديدة التنافسية في مجال صناعة السينما.

وأشارت سفارة الدومينيكان في مصر إلى أن المناظر الطبيعية الغنية في الدومينيكان والشواطئ الرملية البيضاء، والوديان الخصبة والأنهار البحرية التي تؤدي إلى الشلالات، تم استخدامها كمواقع في العديد من الأعمال السينمائية وكذلك أفلام وثائقية وأعمال سمعية وبصرية أخرى.

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