الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

أمانة «مستقبل وطن» بالوايلى تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى

احتفالية مستقبل وطن
احتفالية مستقبل وطن بالوايلي

نظم حزب مستقبل وطن، أمانة القاهرة قسم الوايلي احتفالية بمناسبة المولد النبوي، برئاسة مدحت الوكيل، وكان أبرز الحضور الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ خالد الجارحي القارئ بالإذاعة والتلفزيون، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، واللواء محمد عقل رئيس حي الوايلي، والدكتور أيمن عطا مقدم برنامج الأفوكاتو.

احتفالية بمناسبة المولد النبوي

بدأ الحفل الكريم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها خالد الجارحي القارئ بالإذاعة والتلفزيون، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي الوايلي والعباسية، للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، تلك المناسبة العطرة التي يحتفل بها العالم أجمع احتفالا بقدوم يوم ميلاد الرسول الكريم.

احتفالية بمناسبة المولد النبوي

بدوره، قال أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف إنه سعيد جدًا بحضور تلك الاحتفالية التي ينظمها أمانة حزب مستقبل وطن بمنطقة الوايلي، احتفاء واحتفالا بذكرى مولد النبي الكريم، موضحًا أن هذه المناسبة العطرة تجمع القلوب والنفوس على الاحتفاء بذكرى حبيب الخلق أجمعين، الذي جعله الله رحمة وهداية للعالمين، وأخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور، مشيرا إلى أن أكثر شيء يسعد النبي محمد ونقدمه له هو الاحتفال بذكرى ميلاده، وأن نتبع سنته.

أضاف أن مثل هذه الاحتفالات تربطنا بسيدنا النبي وتخلق في قلوبنا ووجداننا شعاعا واتصالا بحضرته الشريفة، موضحا أن كل من يحب رسول الله لا بد أن يتبع سنته ويستذكره يوميا بصفاته الجليلة والعظيمة.

احتفالية بمناسبة المولد النبوي

من جانبه، وجه خالد الجارحي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، التحية لجموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة هذه المناسبة العطرة، موضحا أن هذه المناسبة فرصة للتقارب والإخاء والمحبة بين أهل مصر قاطبة، سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يعلي شأن مصر والمصريين ويكتب لها كل خير.

احتفالية بمناسبة المولد النبوي

واختتم الاحتفالية مدحت الوكيل، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الوايلي، مهنئا أهالي الوايلي بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والتنمية تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي لا يألوا جهدا في خدمة مصر وشعبها العظيم، والذي تنعم مصر في عهده بالمزيد من الإنجازات.

احتفالية بمناسبة المولد النبوي
احتفالية بمناسبة المولد النبوي
احتفالية بمناسبة المولد النبوي
احتفالية بمناسبة المولد النبوي
احتفالية بمناسبة المولد النبوي
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