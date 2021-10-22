الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تعرف بالتفاصيل على مواقيت الصلاة اليوم الجمعةً ٢٢ أكتوبر  في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.

 

وتعرض "الدستور" على قرائها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١  حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٥

توقيت  الشروق       ٦:٠٢

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٠

توقيت آذان العصر   ٢:٥٢

توقيت آذان المعرب  ٥:١٧

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٥
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٤٠

توقيت  الشروق       ٦:٠٨

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٥

توقيت آذان العصر   ٢:٥٦

توقيت آذان المعرب  ٥:٢١

توقيت آذان العشاء.  ٦:٤٠

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٣

توقيت  الشروق       ٥:٤٩

توقيت آذان الظهر    ١١:٢٨

توقيت آذان العصر   ٢:٤١

توقيت آذان المعرب  ٥:٠٦

توقيت آذان العشاء.  ٦:٢٣

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٩

توقيت  الشروق       ٥:٥٢

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٥

توقيت آذان العصر   ٢:٥٠

توقيت آآذان المعرب  ٥:١٦

توقيت ذان العشاء.  ٦:٣١

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة أسوان

 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٧

توقيت  الشروق       ٥:٤٩

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٣

توقيت آذان العصر   ٢:٥٠

توقيت آذان المعرب  ٥:١٦

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٠


 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٩

توقيت  الشروق       ٥:٥٦

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٤

توقيت آذان العصر   ٢:٤٦

توقيت آذان المعرب  ٥:١٢

توقيت آذان العشاء.  ٦:٢٩

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية
 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٠

توقيت  الشروق       ٥:٥٨

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٥

توقيت آذان العصر   ٢:٤٧

توقيت آذان المعرب  ٥:١٢

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٠

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الغربية
 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٥

توقيت  الشروق       ٦:٠٣

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٠

توقيت آذان العصر   ٢:٥٢

توقيت آذان المعرب  ٥:١٧

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٥

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وائل لطفي

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