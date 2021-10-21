الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس فتاة تخلصت من طفلها «السفاح» فى الجيزة

حبس فتاة
حبس فتاة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس فتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد توجيه لها تهمة التخلص من طفلها بعدما حملت به سفاحا، من خطيبها كما أمرت بتجديد حبس المتهم الثاني بعد توجيه له تهمة هتك عرض الفتاة.

وجاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة أن رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، قد تلقى بلاغا من الأهالى، يفيد بالعثور على جثة رضيع بمدخل عقار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة رضيع  لم تمر على ولادته سوى ساعات.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبفحص كاميرات المراقبة الكائنة بالقرب من مكان تواجد جثة الرضيع تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة تبلغ من العمر 22 عام تقيم فى إحدى شقق العقار الذي عثر به على جثة الرضيع، وبعمل التحريات تبين أنها حملته سِفاحًا من خطيبها ممرض، وأنه فسخ خطوبتهما عقب علمه بحملها، وأنها ألقت جثة الرضيع خوفًا من الفضيحة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة وخطيبها، وبمواجهة المتهمة الأولى اعترفت بأنها مخطوبة منذ عامين وتطورت الأمور بينها وبين خطيبها الذي أوهمها بحبه لها، وأقاموا علاقة سويا نتج عنها حمل الفتاة، وعندما أخبرت خطيبها بذلك تشاجر معها وفسخ خطبته منها وتركها تواجه مصيرها بنفسها.

وبعد مرور عدة أشهر وضعت طفلها ولكن جثة هامدة وقد قامت بلف جثة الرضيع بقطعة قماش وفي الصباح قامت بإلقائه فى مدخل العقار معتقدة أنه لن يكتشف أمرها أحد، ولكن كاميرات المراقبة رصدتها وتم ضبطها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة حبس فتاة هتك عرض الفتاة البدرشين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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