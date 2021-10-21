بعد وفاة والدتها.. إنقاذ فتاة من ذوى الاحتياجات ونقلها لمؤسسة معانا

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، مساء الخميس، الاستجابة السريعة لإنقاذ بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تمت الاستجابة للإغاثة، وبالحديث مع جيران الفتاة، تبين أن والدتها المسنة كانت تقوم على خدماتها، إلى أن توفت ولا يوجد من يرعاها.

وأوضحت المؤسسة، أن المغسلة التى قامت بتغسيل الأم هى من تواصلت مع المؤسسة، بعد أن اتضح لها أن البنت وحيدة بعد وفاة أمها، مؤكدة أنه تمت الاستجابة السريعة نظراً لخطورة الوضع وتم نقلها للدار لتلقى الرعايه الكاملة.

وأكد محمود وحيد، مدير المؤسسة، أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، وذلك فى إطار رعاية جميع الفئات العمرية بدون مأوى وتقديم العلاج والخدمات لهم.