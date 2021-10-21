التاريخي.. صلاح من أمام تمثاله الشمعى بمتحف «مدام توسو»: التكريم بهذه الطريقة نعمة

نسب الفضل إلى الله.. هذا ما فعله محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، حينما رأى تمثاله الشمعى بعد اكتماله، بمتحف «مدام توسو» البريطانى، كأول لاعب عربى يُكرم بهذا الشكل، وقال «مو» مبتسمًا: «نعمة من الله أن أُخلّد هنا».

«صلاح» نجح فى أن يكون واحدًا من أكبر الأسماء فى كرة القدم فى أنفيلد، فلديه ١٣٧ هدفًا لليفربول، وحذاء ذهبى، ولقب فى الدورى الإنجليزى وميدالية بطل دورى أبطال أوروبا باسمه، والآن جرى تخليد اسمه بمتحف «مدام توسو» الشهير.

ووفقًا لوسائل الإعلام البريطانية، اندهش «صلاح» حينما رأى التمثال مكتملًا، وقال: «لم أصدق أن هذا العمل الفنى الجميل مجرد تمثال.. أحسست أننى أنظر لمرآة، ولا أطيق الانتظار لأرى رأى الجماهير».

وبخفة دم المصريين، تساءل «صلاح»، ٢٩ عامًا، أمام تمثاله: «هل لديه عضلات بطن أم لا؟»، وأضاف: «الاعتراف بى بهذه الطريقة نعمة كبيرة.. كانت تجربة رائعة أن أعمل مع الفنانين فى متحف مدام توسو فى لندن، لإنشاء أول تمثال شمعى لى».

وأكد الإعلام الإنجليزى أن «صلاح» عمل مع فنانين للتأكد من دقة تمثال الشمع الخاص به، إذ أجرى مئات القياسات والصور حتى وصل إلى النتيجة النهائية للتمثال، وهو يرتدى البدلة الكريمية التى ظهر بها على الغلاف الأمامى لمجلة «جى كيو» الشرق الأوسط، بينما تشير يداه إلى الأعلى، وهى طريقته للاحتفال بإحراز هدف.

وقال المدير العام فى متحف مدام توسو لندن، تيم ووترز: «محمد صلاح هو أحد عظماء اللعبة، ويمكن القول إنه الأفضل فى العالم الآن، ويستحق- بالتأكيد- أن يكون ضمن المشاهير الذين جرى وضع تماثيل شمعية لهم فى مدام توسو لندن».

وأضاف «ووترز» أن مشاركة «مو» فى تكوين التمثال مع الفنانين، كان بمثابة متعة حقيقية لفريق مدام توسو لندن بأكمله، متابعًا: «نحن على يقين من أن الكثير من الناس كانوا يتوقعون أن يروا تمثال مو فى تيشيرت ليفربول الخاص به، لكننا أردنا حقًا أن نحتفل بوضعه الحالى كنجم دولى».

وأكد: «لا نتحمل الانتظار لرؤية الجماهير تقف إلى جانب تمثال صلاح، لالتقاط صور سيلفى وهم يحاكون إشارته الكلاسيكية عند تسجيل الأهداف».

وسيتمكن الجمهور من مشاهدة تمثال الشمع لمحمد صلاح، اعتبارًا من اليوم الجمعة، إلى جانب ديفيد بيكهام لاعب كرة القدم الإنجليزى الشهير.

انضم «صلاح» إلى ليفربول فى عام ٢٠١٧، وأصبح نجمًا فى كرة القدم خلال فترة عمله فى أنفيلد، إذ ساعد «الريدز» على العودة إلى قمة كرة القدم الإنجليزية لأول مرة منذ ٣٠ عامًا فى عام ٢٠٢٠.

وهو أيضًا أحد أكثر الهدافين مهارة فى الدورى الإنجليزى الممتاز، ولا يزال رصيده البالغ ٣٢ هدفًا خلال موسم ٢٠١٧-٢٠١٨، هو أكبر عدد من الأهداف التى سجلها لاعب فى موسم واحد من ٣٨ مباراة بالدورى.

بدأ صلاح دورى ٢٠٢١-٢٠٢٢ بشكل جيد، إذ سجل ١٢ هدفًا فى ١١ مباراة فى جميع المسابقات لفريق يورجن كلوب، وحقق هدف الفوز على أتلتيكو مدريد خلال مباراة مثيرة من خمسة أهداف ليلة الثلاثاء الماضى، ويصفه المشجعون والنقاد كأفضل لاعب كرة قدم مهاجم على هذا الكوكب فى الوقت الحالى.

ويعد محمد صلاح الأول عربيًا فى متحف مدام توسو، وجنبًا إلى جنب مع عظماء الكرة مثل كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى وديفيد بيكهام.

ويعد متحف مدام توسو هو الأشهر فى لندن، وأسسته النحاتة مارى توسو فى عام ١٨٣٥، وحمل اسمها، وهو من المعالم السياحية الرئيسية فى لندن، حيث تعرض أعمال الشمع لشخصيات مشهورة وتاريخية، إضافة إلى شخصيات سينمائية وتليفزيونية شهيرة يؤديها ممثلون مشهورون.

فى عام ٢٠٠٥، جرى بيع متحف مدام توسو لشركة «دبى إنترناشونال كابيتال»، مقابل ٨٠٠ مليون جنيه إسترلينى، أى حوالى ١.٥ مليار دولار أمريكى، وفى مايو ٢٠٠٧، اشترت مجموعة «بلاكستون» مجموعة «توسو» من «دبى إنترناشونال كابيتال»، مقابل ١.٩ مليار دولار أمريكى، وجرى دمج الشركة مع بلاكستون ميرلين إنترتينمينتس، وتولت شركة «ميرلين» عملية إدارة متحف مدام توسو، ثم استحوذت «دبى إنترناشونال كابيتال» على ٢٠٪ من شركة ميرلين إنترتينمنتس.