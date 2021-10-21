بالأسماء.. إنقاذ طفلين سقطا داخل مصرف بمدينة دكرنس بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من إخراج طفلين سقطا داخل مياه مصرف بمركز دكرنس وهما شهد.أ، 12 سنة، وشقيقها آدم 10 سنوات، مقيمين بعزبة ديرب، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تجري الضفادع البشرية وقوات الإنقاذ النهري عمليات التمشيط داخل المياه، للبحث عن الأب ويدعى وائل م. ع. 40 سنة، ومحمد أ. ز. 16 سنة، والذي سقط في المياه أثناء محاولته إنقاذ الغرقى.

وشهد طريق دكرنس بالدقهلية اليوم انقلاب سيارة يستقلها ٣ أشخاص داخل مصرف مواجه لعزبة ديرب بمركز دكرنس.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة داخل مصرف مواجه لعزبة ديرب، التابعة لمركز دكرنس، وكان يستقلها 3 أشخاص "أب وطفلية".

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف، والقيادات التنفيذية بالمركز، لمكان البلاغ، وجرى الدفع بعدد من المنقذين لانتشال الغرقى.

وأخرج رجال الإنقاذ النهري الطفلين ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار البحث عن الأب، إضافة إلى شخص آخر سقط في المياه خلال محاولته إنقاذهم.