الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

حدث في مثل هذا اليوم.. نياحة القديسة بيلاجية التائبة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بتذكار نياحة القديسة بيلاجية التائبة .
وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار" الذي يقرأ منه يوميا الأحداث اليومية وسير قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة بيلاجية. وقد ولدت هذه البارة بمدينة إنطاكية من أبوين وثنيين، وكانت قد جمعت إلى فساد معتقدها، نجاسة السيرة أيضا. فصادفها أسقف قديس يسمى بولس، ووعظها كثيرا فآمنت بالسيد المسيح على يده، واعترفت له بجميع ما صنعت. فقواها وعلمها ألا تيأس. وأن تتوب بنية صادقة. 
وأضاف: "ثم عمدها باسم الاب والابن والروح القدس. فاستنارت بنعمة المعمودية. وتقدمت إلى التوبة بقلب ثابت ونية خالصة وأضنت جسمها بالعبادة الحارة. ثم تزينت بزي الرجال وذهبت إلى أورشليم. وسجدت في هياكلها. واجتمعت بالأب الاسكندروس بطريرك أورشليم فأرسلها إلى بعض الأديرة التي بقرب بيت المقدس فمكثت فيها أربعين سنة وتنيحت بسلام .
وتكتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال احتفالاتها اليوم الخميس، بتذكار نياحة القديسة بيلاجية التائبة ، بالقداس الالهي الذي يُقرأ خلاله عدة قراءات كنسية هامة مثل:
العشية: مزامير 110 : 4,5,7 + متى 16 : 13 - 19
باكر: مزامير 73 : 23 - 24 + مزامير 73 : 28 + مزامير 9 : 14 + جزء من بشارة الانجيل بحسب ما روى القديس يوحنا 15 : 17 - 25
قراءات القداس الإلهي 
البولس: 2 كورنثوس 4 : 5 - 5 : 11
الكاثوليكون: 1 بطرس 2 : 18 - 3 : 7
الإبركسيس: اعمال 20 : 17 - 38
الإنجيل المقدس:  جزء من سفر المزامير 107 : 32,41,42 + جزء من بشارة الانجيل بحسب ما روى القديس يوحنا 10 : 1 - 16

السنكسار اليوم السنكسار الكنسي السنكسار القبطي السنكسار الدستور السنكسار

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

«رياح وشبورة وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

خطوات وطريقة التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول

أول تعليق لـ أمير رمسيس بعد استقالته من مهرجان الجونة

بعد واقعة تعذيب زوجة.. الجندى يعلق على رد مبروك عطية: «مصيبة سودة»

خالد العنانى: المقاصد السياحية والشواطئ المصرية آمنة وخالية من كورونا

بشرى تكشف لـ«الدستور» سرًا عن استقالة أمير رمسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لم يعُد كافيًا

لقاح «فايزر» يقي المراهقين بنسبة 90% من الإصابة بـ«دلتا» في إسرائيل

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية