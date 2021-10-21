حدث في مثل هذا اليوم.. نياحة القديسة بيلاجية التائبة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بتذكار نياحة القديسة بيلاجية التائبة .

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار" الذي يقرأ منه يوميا الأحداث اليومية وسير قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة بيلاجية. وقد ولدت هذه البارة بمدينة إنطاكية من أبوين وثنيين، وكانت قد جمعت إلى فساد معتقدها، نجاسة السيرة أيضا. فصادفها أسقف قديس يسمى بولس، ووعظها كثيرا فآمنت بالسيد المسيح على يده، واعترفت له بجميع ما صنعت. فقواها وعلمها ألا تيأس. وأن تتوب بنية صادقة.

وأضاف: "ثم عمدها باسم الاب والابن والروح القدس. فاستنارت بنعمة المعمودية. وتقدمت إلى التوبة بقلب ثابت ونية خالصة وأضنت جسمها بالعبادة الحارة. ثم تزينت بزي الرجال وذهبت إلى أورشليم. وسجدت في هياكلها. واجتمعت بالأب الاسكندروس بطريرك أورشليم فأرسلها إلى بعض الأديرة التي بقرب بيت المقدس فمكثت فيها أربعين سنة وتنيحت بسلام .

وتكتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال احتفالاتها اليوم الخميس، بتذكار نياحة القديسة بيلاجية التائبة ، بالقداس الالهي الذي يُقرأ خلاله عدة قراءات كنسية هامة مثل:

العشية: مزامير 110 : 4,5,7 + متى 16 : 13 - 19

باكر: مزامير 73 : 23 - 24 + مزامير 73 : 28 + مزامير 9 : 14 + جزء من بشارة الانجيل بحسب ما روى القديس يوحنا 15 : 17 - 25

قراءات القداس الإلهي

البولس: 2 كورنثوس 4 : 5 - 5 : 11

الكاثوليكون: 1 بطرس 2 : 18 - 3 : 7

الإبركسيس: اعمال 20 : 17 - 38

الإنجيل المقدس: جزء من سفر المزامير 107 : 32,41,42 + جزء من بشارة الانجيل بحسب ما روى القديس يوحنا 10 : 1 - 16