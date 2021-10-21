الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«من 5 جهات».. التأمينات توضح إجراءات تعديل صرف المعاشات

التأمينات
التأمينات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه فى إطار التحول الرقمي الذي تعمل على توفيره لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم،  فإنه يجوز تعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الأخرى المسئولة عن الصرف.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الالكتروني، أنه يتم صرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

- مكاتب هيئة البريد ( كارت ميزة أو حساب فضى معاشات ).
- بنوك القرى.
- بنك ناصر الاجتماعي.
- البنوك التجارية ( كارت ميزة أو حساب توفير ) 
- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​
 

أما عن شروط استحقاق الخدمة أشارت الهيئة إلى أنه لابد من القيام بعدة إجراءات وهى:-

-تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب لتعديل جهة صرف المعاش.​

-التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش على النموذج المرفق وارفاق المستندات التالية.المستندات اللازمة لأداء الخدمة:

وأوضحت الهيئة، أنه اذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتم الموفاة موافقة من البنك على ايقاف المعاش.

-اذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتم موافاتنا بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

-إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزه يتم موافاتنا بصورة كارت ميزه.

-إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضى معاشات بريد يتم موافاتنا بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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