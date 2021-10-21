الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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قبل قدوم فصل الشتاء.. طريقة عمل وصفة بلسم الشفاه الطبيعى الملون

طريقة عمل وصفة بلسم
طريقة عمل وصفة بلسم الشفاه الطبيعي

مرطب الشفاه الطبيعي أو الملون هو بديل رائع لأولئك الذين لا يستخدمون المكياج، لذلك نعرض فيما يلي وصفة مرطب شفاه طبيعي يشبه ملمع الشفاه التقليدي باختلاف أنه مصنوع من المكونات الطبيعية تمامًا، ويمكنك إضافة الليمون والفانيليا للحصول علي الرائحة الملائمة، على الرغم من أنه يمكنك تركه دون رائحة أو إضافة زيت عطري تفضله.

مكونات أحمر الشفاه الطبيعي 

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة شمع عسل

1 ملعقة كبيرة زبدة الشيا

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الميكا الأحمر أو الورد

اختياري: 2-4 قطرات من زيت النعناع الأساسي

طريقة صنع أحمر الشفاه الطبيعي 

قومي بإذابة زيت جوز الهند وشمع العسل وزبدة الشيا أو زبدة الكاكاو في وعاء زجاجي وأضيفى إليه كوبًا صغيرًا من الماء المغلي وحركيه برفق حتى يذوب، واحرصي على عدم إدخال أي ماء في الخليط.

عند الذوبان قلبي بعناية أي ألوان أو زيوت أساسية، ويفضل إضافة الليمون والفانيليا للرائحة وقليل من التلوين الأحمر أو مسحوق الكاكاو للحصول علي اللون البني. 

وبمجرد خلط الألوان والروائح، استخدم قطارة لنقلها إلى علب أو حاويات بعدها يصبح جاهزا لاستخدامه.

 

أحمر الشفاه بلسم الشفاه أحمر شفاه بمكونات طبيعية طريقة صنع أحمر الشفاه الطبيعي أضرار أحمر الشفاه الصناعي

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وائل لطفي

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