مجلس الشباب المصري يطالب بتوحيد الجهود للقضاء على التغيرات المناخية

شارك الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مؤتمر تغير المناخ وتاثيرة علي المنتجات الزراعية الذي تنظمه الغرفة التجارية بالقاهرة.



وأكد “ممدوح” على وجود تأثيرات كبيرة للتغيرات المناخية المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها على المحاصيل والخضراوات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسب كبيرة وحدوث أزمة ملموسة في الغذاء وبالتالي نجد أننا نقف أمام أزمة القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يتلامس بصورة كبيرة على الحق في الغذاء.

وأشار إلى أن حق الإنسان في الغذاء الكافي معترف به في عدد من الصكوك بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو جوهر ما تنص عليه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعا إلى أهمية تكاتف المجتمع المدني وتوحيد الجهود للخروج بأجندة عمل يتم تقديمها للحكومة للتعامل مع التغيرات المناخية وهو الدور الذي يقوم به مجلس الشباب المصري من خلال برنامج شركاء في المناخ الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية بموافقة وزارة الخارجية.