الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن العام: ضبط 201 قطعة سلاح وتنفيذ 84 ألف حكم

حملات امنية
حملات امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (201) قطعة سلاح نارٍ، (278) قضية مخدرات وتنفيذ (84606) حكم قضائي متنوع وذلك في مداهمة عدد من البؤر الإجرامية. 

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

وحددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

وزارة الداخلية سلاح نارى مخدرات حكم قضائى البؤر الإجرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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