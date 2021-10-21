الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير: تباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة، خلال  تعاملات الأسبوع الجاري، حيث ارتفعت االرئيسية ، فيما تراجعت الثانوية.

وقالت البورصة في أحدث تقرير لها، إن المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفع بنسبة بلغت 1.24%، ليغلق عند مستوى 11132.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ثالث أسبوع في شهر أكتوبر.

 فيما تراجع المؤشر الثانوى الذى يقيس اداء  الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة بلغت  8.46%، ليغلق عند مستوى 2413.56 نقطة، كما سجل المؤشر الاوسع نطاقا "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بلغت نسبته  5.65%، ليغلق عند مستوى 3390.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.77% ليغلق عند مستوى 13444.44 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 5.87% ليغلق عند مستوى 4317.58 نقطة.

وأظهرت أحدث بيانات لإدارة البورصة، استحواذ المتعاملين المصريين على 78.8 % من اجمالي تعاملات السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل 11.8 % للمستثمرين الأجانب و9.5 % للمتعاملين العرب.

وأضافت البورصة، أن المستثمرن الاجانب اتجهوا نحو البيع لتصل صافي مبيعاتهم الى 707.9 مليون جنيه، في الوقت الذى اتجه فيه المتعاملين العرب نحو الشراء، مسجلين صافي شرائي بقيمة 229.6 مليون جنيه.

 وأوضحت تعاملات المصريين بلغت 83.4% من قيمة التداولات منذ بادية العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.8%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 4.3 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتداولت البورصة المصرية، 4 جلسات هذا الأسبوع، بعد قرار إدارة البورصة المصرية، أن يكون اليوم الخميس إجازة رسمية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يُستأنف العمل بالبورصة المصرية صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر.

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