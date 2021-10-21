وزيرة الصحة تستقبل مدير «سينوفاك» لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

زايد: الرئيس السيسي يقدم كافة سبل الدعم لتوطين صناعة اللقاحات بمصر

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، المدير العام لشركة "سينوفاك" الصينية الرائدة في مجال تصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية "جاو كواينج"، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات لمصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وعدد من ممثلي شركة "سينوفاك".

ورحبت وزيرة الصحة والسكان بوفد شركة "سينوفاك" خلال زيارتهم إلى مصر للاطلاع على منظومة تصنيع اللقاحات بمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" بمنطقتي العجوزة ومدينة السادس من أكتوبر، كما نقلت الوزيرة رسالة شكر وتقدير من الحكومة المصرية إلى شركة "سينوفاك" لدعمها مصر في التصدي لجائحة فيروس كورونا من خلال توفير اللقاحات، وإمدادها بالمواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" محليًا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة الخطوات التنفيذية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح فيروس كورونا إلى مصانع شركة "فاكسيرا"، فضلاً عن مناقشة وضع خطة لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين شركتي "سينوفاك" ومجمع مصانع "فاكسيرا" بـ 6 أكتوبر، من خلال التعاون في مجال تطوير اللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات التي تنتجها الشركة بمختلف أنواعها.

وأضاف أن الوزيرة أكدت لممثلي الشركة، دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكامل لتوطين صناعة اللقاحات بمصر والتغلب على أي تحديات، فضلاً عن تقديم الحكومة المصرية كافة سبل الدعم لشركة "فاكسيرا"، مشيرة إلى تطلع مصر لتوسيع التعاون مع شركة "سينوفاك" تمهيدًا لأن تصبح المركز الرئيسي للشركة بقارة أفريقيا، مما يساهم في توفير اللقاحات للأشقاء بالدول الأفريقية، والتغلب على التحديات التي تواجه تلك الدول خاصة من حيث محدودية الإنتاج العالمي، قائلة: "مصر من أوائل الدول في العالم التي سعت لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات فيروس كورونا".

وتابع "مجاهد" أن الاجتماع تناول مناقشة تدريب الفرق العاملة بشركة فاكسيرا لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، حيث تم الاتفاق على إرسال فريق للتدريب بمقر شركة "سينوفاك" بالصين، وكذلك استقدام وفد تقني من "سينوفاك" مماثل لتدريب العاملين داخل مصانع شركة "فاكسيرا" على تقنيات تكنولوجيا التصنيع للقاحات.

ومن جانبه، أكد المدير العام لشركة "سينوفاك" استعداد الشركة التام للتعاون مع مصر في نقل تكنولوچيا تصنيع اللقاحات، مشيدًا في هذا الصدد بالقدرات التي تمتلكها مصانع شركة "فاكسيرا" مما يساهم في التعاون المثمر بين الشركتين لتصبح مصر المركز الرئيسي للشركة في القارة الأفريقية، كما أكد حرص الشركة على سرعة وضع خطة لنقل خبرات شركة سينوفاك في مجال تصنيع اللقاحات بمختلف أنواعها إلى مصر.