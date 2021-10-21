كوريا الجنوبية ترسل إلى الفضاء أول صاروخ مصنوع محليًا بالكامل

أطلقت كوريا الجنوبية الخميس أول صاروخ فضائي من تصميم وطني بالكامل، وفق مشاهد نقلتها المحطات التليفزيونية، في وقت يسعى هذا البلد للانضمام إلى نادي الدول المتقدمة على صعيد الفضاء.

وارتفعت مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المعروفة بتسميتها غير الرسمية "نوري" من موقع غوهونغ لإطلاق الصواريخ وسط عمود من اللهب وبلغت ارتفاع 600 كلم في غضون دقائق.

وفي سياق آخر، قالت كوريا الجنوبية، إنها ستطور أكثر من 100 قمر صناعي مصغر على مدى العقد المقبل، بهدف إنشاء نظام مراقبة للأمن الوطني واختبار اتصالات شبكة الجيل القادم في آخر مجهوداتها لتعزيز صناعة الفضاء.

وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، إنها ستواصل تطوير الأقمار الصناعية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في صناعة الفضاء، حيث يمكن تصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة في فترة زمنية قصيرة بتكلفة منخفضة نسبيًا.

ويدفع برنامج الفضاء الكوري حتى الآن، بمشاريع حكومية واسعة النطاق مثل إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع في أكتوبر من هذا العام.

وأوضحت الوزارة الكورية أنها ستتابع مشاريع أقمار صناعية صغيرة تحت قيادة القطاع الخاص، بما يشمل المراقبة البصرية والرادارية لشبه الجزيرة الكورية، وكذلك اختبار تقنية شبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لتحفيز تطوير صناعة الفضاء المحلية للأقمار الصناعية الصغيرة.

وتهدف كوريا الجنوبية إلى إطلاق 14 قمرًا صناعيًا للاتصالات بمدار أرضي منخفض بحلول 2031، لإنشاء شبكة اتصالات بهدف التحضير لتكنولوجيا الجيل السادس واختبار أنظمة التحكم في السفن المستقلة وخدمات المرور البحري.

ولفتت إلى أنها ستدفع لتطوير 22 قمرًا صناعيًا حتى عام 2028 لمراقبة نشاط الموجات الراديوية في الفضاء، وكذلك 13 قمرًا صناعيًا اختباريًا بحلول عام 2031، لاكتساب التقنيات المستقبلية، مثل التشغيل المستقل لأقمار السرب وإزالة النفايات الفضائية.