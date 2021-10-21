الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«اتصالات الشيوخ»: صندوق مصر الرقمية يعزز بنية تكنولوجيا المعلومات التحتية

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة تعمل خلال الفترة الأخيرة على بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، بتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أن هذه الجهود المبذولة تحتاج إلى إطار ينظمها ويدعمها  ويضمن استمراريتها، وهو ما سيتم ترجمته من خلال الصندوق المقترح الذى تم إعداده من جانب وزارة الاتصالات ووافق عليه مجلس الوزراء بجلسة الثلاثاء الماضي بهدف رئيسى ومباشر لدعم منظومة التحول الرقمى وضمان استدامتها ودعم قطاعات الدولة فى تنفيذ المبادرات ذات الصلة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذ ا الصندوق يدعم أيضا التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية بتحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية، وتمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغيره.

وأكد أيضا بأنه بلا شك سيدعم الصندوق الهوية الرقمية للدولة المصرية ودعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، وهو أمر لابد أن يصاحبه العديد من الأنشطة الرقمية في الشارع المصرى من أجل خلق «وعي رقمي» لدى المواطنين فى الشارع المصرى، كما أنه من الضروري أن يلعب هذا الصندوق الدور المحورى مع الشباب وتمويل المبتكرين منهم فى المجالات الرقمية.

النائب حسانين توفيق لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مصر الرقمية بناء مصر الرقمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الاتصالات

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